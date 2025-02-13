Об'єднає хіти "Сьоґун" і "Гра в кальмара": Netflix готує новий серіал про битву самураїв

Драматичний серіал "Останній самурай" розповість про "негламурний період" у житті японських воїнів. Netflix Japan обіцяє здивувати глядачів у 2025 році "розширенням творчих кордонів".

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Netflix готується випустити в Японії драматичний серіал "Останній самурай". У картині 300 самураїв, які зібралися в храмі Тенрюдзі в Кіото, змагатимуться за солідну грошову винагороду — майже 650 млн доларів, повідомляє видання Variety.

Сюжет серіалу розгортається наприкінці XIX століття в старовинному храмі Тенрю-дзі в Кіото. Самураїв приваблюють обіцянкою грошової винагороди. Зірка нового серіалу Джунічі Окада зіграє Шуджиро Сага, який прагне врятувати свою хвору дружину і дитину.

"Більшість людей знають лише про "гламурний період" в історії самураїв. Багато хто не в курсі, що до кінця періоду Едо вони втратили більшу частину своєї влади і шику. Картина покаже, що б сталося, якби воїни раптово стали простими людьми і мали би битися за своє життя. Уявіть собі об'єднання "Сьоґуна" з "Грою в кальмара", — пояснив глава відділу контенту Netflix Japan Каата Сакамото.

Netflix Japan цього року відзначає 10-річчя з дня свого створення. Сакамото підкреслює їхню прихильність розширенню творчих кордонів і підвищенню стандартів виробництва в різних жанрах.

"Ми прагнемо створювати небачені раніше історії, співпрацюючи з провідними японськими творцями та новими талантами з інноваційними ідеями", — пояснив він.

На сайті Netflix зазначається, що серіал "Останній самурай" має вийти в листопаді 2025 року.

Нагадаємо, Netflix 6 лютого вперше показав прем'єру шестисерійного австралійського серіалу "Яблучний оцет". Сюжет оповідає реальну історію блогерки Белль Гібсон, яка переконала своїх підписників, що хвора на рак.

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