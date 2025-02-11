В топе фильмов Netflix оказались три фильма культовой франшизы: детали

Больше недели назад культовую историю вернули на стриминговую платформу. Сейчас она "забрала" третье, пятое и шестое место в рейтинге просмотров.

Related video

В топе фильмов Netflix сейчас целых три фильма одной франшизы. Фокус рассказывает, что предшествовало этому.

Украинцы по достоинству оценили возвращение "Шрека" на Netflix. Всего несколько дней назад культовую франшизу вернули на стриминговую платформу, а теперь три части истории о забавном зеленом огре заняли позиции в топе.

Первый фильм о Шреке и его приключениях занял третью строчку рейтинга. Вторая часть — пятое место. А третья — шестое.

Кроме "Шрека", украинцы активно смотрят фильмы "Двойник", "Красное уведомление", украинский "Збори ОСББ", "Секреты домашних животных", "Снова в действии", "Миссия невыполнима". А топ 10 фильмов возглавляет свежая комедия "Типа беременна".

Топ фильмов на Netflix Фото: скріншот

Возвращение "Шрека" на Netflix

Крупнейший стриминговый сервис Netflix подтвердил в январе 2025 года, что возвращает в свою базу культовый анимационный фильм "Шрек". Соответствующее сообщение появилось на странице платформы в Х в виде надписи "Шрек" на зеленом фоне.

"1 февраля", — лаконично написала пресс-служба Netflix.

Тогда еще было непонятно, какую именно часть вернут.

После того как "Шрек" был удален с Netflix в 2024 году, многие фанаты выразили свое возмущение.

"Шрек" — американский компьютерно-анимационный фэнтезийный комедийный фильм 2001 года, основанный на одноимённой детской книге Уильяма Стейга.

Уже известно, что "Шрек 5" выйдет 1 июля 2026 года.

Напомним, какие романтические комедии посмотреть на Netflix.

Также Фокус писал о критике фильма "Типа беременна".