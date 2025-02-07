22% из 100: критики разнесли топ 1 фильм на Netflix (видео)

Эми Шумер сыграла беременную (нет) женщину, которая встретила мужчину своей мечты. Впрочем, критики не разделили восторг зрителей Netflix.

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Рейтинг топа фильмов на Netflix возглавила новая комедийная картина "Типа беременна". Сейчас лента с Эми Шумер в главной роли заняла первое место, однако критики не разделили восторг зрителей стриминговой платформы. Известный ресурс Rotten Tomatoes, сайт-агрегатор рецензий, где собирают обзоры фильмов и сериалов из разных изданий, информацию о фильмах и новости кинематографа, дал "Типа беременной" лишь 22%.

Трейлер фильма "Типа беременна"

О чем фильм "Типа беременна"

По сюжету, Лейни (Эми Шумер) завидует беременной подруге и надевает фальшивый живот, чтобы у общества улучшилось отношение к ней. После этого "типа беременная" женщина случайно встречает мужчину своей мечты. Премьера ленты состоялась 5 февраля 2025 года на Netflix.

Что говорят критики о фильме "Типа беременна"

По большей части специалисты дали негативные отзывы о фильме с Эми Шумер. На Rotten Tomatoes его рейтинг составляет всего 22% из 100 возможных.

"Он говорит вам, что даже коммерческая комедия, которая просто хочет вас сломать, может на мгновение быть больше, чем это, что она может немного раскрыть, кто мы есть. В фильме "Типа беременна" забавная разоренная честность Эми Шумер", — считает критик из Variety.

Эми Шумер в фильме "Типа беременна"

"Мы вынуждены быть свидетелями сцены за сценой бессмысленной комедии, где мы видим главные моменты, раздающиеся за милю, а сюжет настолько общий, что мы начинаем забывать о нем даже во время просмотра. Содержимое свернуто. Гнилой счет", — отметил критик из The MacGuffin.

""Типа беременна" могла бы стать острой комедией, но с ее грубым юмором и историей, во всем фильме есть отвращение, которое переполняет весь фильм", — написал обозреватель из Screen Rant.

Напомним, в топе Netflix появился фильм с Брэдом Питтом, которому почти 30 лет.

Также Фокус писал об отзывах на фильм "Снова в действии" с Кэмерон Диас.