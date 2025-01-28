Топ-1 на Netflix: критики оценили фильм "Снова в действии" с Кэмерон Диас (видео)

Как сама актриса, так и ее героиня отошли от работы ради семьи на много лет. Теперь и Кэмерон, и Эмили возвращаются "к действию".

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Через 10 лет американская актриса Кэмерон Диас вернулась на экраны, снявшись в комедийном боевике "Снова в действии", который сейчас возглавляет топ фильмов Netflix в Украине. А известный ресурс Rotten Tomatoes, сайт-агрегатор рецензий, где собирают обзоры фильмов и сериалов из разных изданий, информацию о фильмах и новости кинематографа, дал свежей ленте лишь 25% рейтинга.

Трейлер фильма "Снова в действии"

О чем фильм "Снова в действии"

Комедийный боевик 2025 года режиссера Сета Гордона знаменует возвращение Кэмерон Диас в кино после десятилетнего перерыва. Последний раз она снималась в мюзикле "Энни" в 2014 году, а затем посвятила себя семье. В фильме также снялись Джейми Фокс, Гленн Клоуз, Эндрю Скотт и Кайл Чандлер.

Сюжет

Эмили и Мэтт — бывшие агенты ЦРУ, которые оставили службу, чтобы создать семью. Спустя 15 лет их находит прошлое, и они вынуждены вернуться в мир международного шпионажа, используя свои навыки для защиты близких.

Премьера фильма состоялась 17 января 2025 года на платформе Netflix.

Кэмерон Диас и Джейми Фокс в фильме "Снова в действии"

Как критики оценили "Снова в действии"

"Поздравляю с возвращением Кэмерон, но ей нужен проект получше", — отметил топ-критик Роберт Левин.

"Фильм не великолепен. Но если это означает, что в нашем будущем будет больше Кэмерон Диас, давайте примем это", — пишет Стефани Захарек из Time Magazine.

"Урок, который мы усвоили, заключается в том, что иногда лучше не "возвращаться в действие", если фильм плохой", — считает критик Деннис Шварц.

"Первый фильм Кэмерон Диас за более чем десять лет — это одна из тех шпионских вещей, которые, кажется, были созданы недовольным помощником ИИ", — написал Рохан Наахар.

Напомним, в топе Netflix внезапно появился фильм с Брэдом Питтом, которому почти 30 лет.

Также Фокус писал о критике самого успешного фильма Netflix.