Топ 1 на Netflix: критики оцінили фільм "Знову в дії" з Кемерон Діас (відео)

Як сама акторка, так ї її героїня відійшли від роботи заради родини на багато років. Тепер і Кемерон, і Емілі повертаються "до дії".

Related video

Через 10 років американська акторка Кемерон Діас повернулася на екрани, знявшись у комедійному бойовику "Знову в дії", який наразі очолює топ фільмів Netflix в Україні. А відомий ресурс Rotten Tomatoes, сайт-агрегатор рецензій, де збирають огляди фільмів і серіалів із різних видань, інформацію про фільми та новини кінематографа, дав свіжій стрічці лише 25% рейтингу.

Трейлер фільму "Знову в дії"

Про що фільм "Знову в дії"

Комедійний бойовик 2025 року режисера Сета Ґордона знаменує повернення Кемерон Діас до кіно після десятирічної перерви. Востаннє вона знімалася в мюзиклі "Енні" 2014 року, а згодом присвятила себе родині. У фільмі також знялися Джеймі Фокс, Ґленн Клоуз, Ендрю Скотт та Кайл Чандлер.

Сюжет

Емілі та Метт — колишні агенти ЦРУ, які залишили службу, щоб створити сім'ю. Через 15 років їх знаходить минуле, і вони змушені повернутися до світу міжнародного шпигунства, використовуючи свої навички для захисту близьких.

Прем'єра фільму відбулася 17 січня 2025 року на платформі Netflix.

Кемерон Діас та Джеймі Фокс у фільмі "Знову в дії"

Як критики оцінили "Знову в дії"

"Вітаю з поверненням Кемерон, але їй потрібен кращий проєкт", — зазначив топкритик Роберт Левін.

"Фільм не чудовий. Але якщо це означає, що в нашому майбутньому буде більше Кемерон Діас, давайте приймемо це", — пише Стефані Захарек з Time Magazine.

"Урок, який ми засвоїли, полягає в тому, що іноді краще не "повертатися в дію", якщо фільм поганий", — вважає критик Денніс Шварц.

"Перший фільм Кемерон Діас за понад десять років — це одна з тих шпигунських речей, які, здається, були створені незадоволеним помічником ШІ", — написав Рохан Наахар.

Нагадаємо, у топі Netflix раптово зʼявився фільм з Бредом Піттом, якому майже 30 років.

Також Фокус писав про критику найуспішнішого фільму Netflix.