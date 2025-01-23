"90% дня на підлозі": Кемерон Діас розповіла про виховання дітей (фото)

Заради родини акторка відійшла від карʼєри на десять років. Нещодавно вона знялася у фільмі "Знову у справі" від Netflix.

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52-річна американська акторка Кемерон Діас дала рідкісний коментар про свої материнські будні. Зірка екрану стала героїнею нового випуску Vogue Мексика.

Кемерон та її чоловік Бенджі Медден виховують пʼятирічну доньку Реддікс та кількамісячного сина Кардинала.

За словами акторки, вона присвячує практично весь свій час дітям.

"Я одна з тих мам, які жертвують стилем заради комфорту. Практично 90% свого дня я проводжу з дітьми на підлозі. На щастя, у нашому будинку дуже чисто. У нас сувора політика – не носити взуття в будинку", – розповіла Діас.

Кемерон Діас та Бенджі Медден з дітьми

Зокрема, зірка фільму "Маска" зізналася, що прищеплює спадкоємцям любов до кубинської культури, адже її батько був кубинцем.

"Я виросла, занурившись у кубинську культуру: їжа, музика. Без мого батька, бабусі та дідуся мені важко підтримувати ці традиції для моїх дітей. Попри на це, на Різдво ми, як і раніше, їмо кубинську їжу, я намагаюся зберегти цей зв’язок", – розповіла Кемерон.

У березні 2024 року стало відомо про друге поповнення в родині акторки. У зірки народився син Кардинал, який став другою спільної дитиною Кемерон та Бенджі Меддена. До цього вони вже виховували доньку Реддікс. Пара одружилася у 2015 році та тримає своє особисте життя подалі від уваги публіки.

Кемерон Діас

Наразі Діас активно рекламує свій новий фільм "Знову у справі" від Netflix. Перед цим зірка знімалася в мюзиклі "Енні" 2014 року.

Нагадаємо, Кемерон Діас вийшла на червону доріжку після тривалої перерви.

Також Фокус писав про рідкісну появу Кемерон Діас на публіці з родиною.