Кемерон Діас уперше за пʼять років вийшла на червону доріжку (фото)

Знаменитість на 10 років пішла з кіно заради родини. Акторка вийшла заміж за музиканта Бенджі Меддена, у шлюбі з яким у неї народилося двоє дітей.

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52-річна американська акторка Кемерон Діас уперше за пʼять років вийшла на червону доріжку. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану з’явилася на прем’єрі фільму "Знову у справі" від Netflix, у якому зіграла головну роль разом з Джеймі Фоксом.

На публіці Кемерон позувала у напівпрозорій чорній блузці, довгому пальті в поєднанні з джинсами та лоферами. Діас зібрала своє світле волосся в елегантну зачіску та зробила легкий вечірній макіяж.

Кемерон Діас Фото: Getty Images

Тим часом Джеймі Фокс постав у темному діловому костюмі з білою сорочкою та незвичним піджаком.

Прем’єра фільму "Знову у справі" запланована на 17 січня 2025 року.

Картина розповідає про колишніх агентів Метта й Емілі (Фокс і Діас), які після того, як пішли з ЦРУ, щоб завести сім'ю, несподівано повертаються до світу міжнародного шпигунства, коли їхнє прикриття викривають.

Востаннє в кіно Кемерон з'явилася, зігравши в мюзиклі "Енні" 2014 року. Останній публічний вихід акторки відбувся у 2019 році, коли вона з Дрю Беррімор та Демі Мур прийшла підтримати акторку Люсі Лью, яка удостоїлася честі отримати власну зірку на "Алеї слави" у Гуллівуді.

Кемерон Діас та Джеймі Фокс Фото: Getty Images

Кемерон Діас на 10 років пішла з кіно заради родини. Акторка вийшла заміж за музиканта Бенджі Меддена, у шлюбі з яким у неї народилося двоє дітей.

Нагадаємо, Кемерон Діас розповіла про свого чоловіка.

Також Фокус писав про важливість родини в житті Кемерон Діас.