Кемерон Діас дала рідкісний коментар про шлюб з молодшим на 7 років музикантом

Діас та Бенджі Медден одружені з 2015 року. Вони виховують доньку та сина.

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52-річна американська акторка Кемерон Діас дала рідкісний коментар про своє особисте життя після років, проведених далеко від центру уваги. Про це пише People.

Зірка екрану, у якої з чоловіком Бенджі Медденом, 55, підростає двоє дітей, завжди жила більше приватним життям.

За кілька тижнів, 5 січня, Діас і Бенджі святкуватимуть свою 10-ту річницю весілля. Під час подкасту Artist Friendly Джоела Меддена вона поділилася, наскільки її сім’я залежить від терапії.

"Терапія — це важлива річ у нашій сім’ї", — каже Кемерон.

"Не робити те саме знову і знову… а з’ясувати, що пішло не так, як змусити це працювати та яка роль кожної людини у покращенні ситуації", — додала вона.

Кемерон Діас з чоловіком Фото: Getty Images

Діас також підкреслила необхідність того, щоб обидва партнери щодня віддавали себе всіма силами.

"Ви не можете перебувати в шлюбі і мати сім’ю, якщо двоє людей не віддаються на 100 відсотків щодня. Навіть якщо ви сердитеся одне на одного або набридли одне одному, це все одно 100-відсоткова відданість", — каже акторка.

Свій шлюб з молодшим на 7 років музикантом акторка назвала "найкращим, що з нею коли-небудь траплялося".

"Це те, за що я найбільше вдячна у своєму житті, — це наш шлюб і наша сім’я. І крапка. Ось і все", — зізналася зірка фільму "Відпустка".

Акторка з 2015 року одружена з лідером гурту Good Charlotte Бенджі Медденом. Пара доволі рідко виходить разом у світ та практично не коментує своє особисте життя. Вони виховують доньку Реддікс та сина Кардинала.

Нагадаємо, як Кемерон Діас відчуває себе після народження другої дитини.

Також Фокус писав про повернення Кемерон Діас на широкі екрани.