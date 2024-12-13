Кэмерон Диас дала редкий комментарий о браке с младшим на 7 лет музыкантом

Диас и Бенджи Мэдден женаты с 2015 года. Они воспитывают дочь и сына.

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52-летняя американская актриса Кэмерон Диас дала редкий комментарий о своей личной жизни после лет, проведенных вдали от центра внимания. Об этом пишет People.

Звезда экрана, у которой с мужем Бенджи Мэдденом, 55, подрастает двое детей, всегда жила больше частной жизнью.

Через несколько недель, 5 января, Диас и Бенджи будут праздновать свою 10-ю годовщину свадьбы. Во время подкаста Artist Friendly Джоэла Мэддена она поделилась, насколько ее семья зависит от терапии.

"Терапия — это важная вещь в нашей семье", — говорит Кэмерон.

"Не делать то же самое снова и снова... а выяснить, что пошло не так, как заставить это работать и какова роль каждого человека в улучшении ситуации", — добавила она.

Кэмерон Диас с мужем Фото: Getty Images

Диас также подчеркнула необходимость того, чтобы оба партнера ежедневно отдавали себя всеми силами.

"Вы не можете состоять в браке и иметь семью, если два человека не отдаются на 100 процентов каждый день. Даже если вы сердитесь друг на друга или надоели друг другу, это все равно 100-процентная преданность", — говорит актриса.

Свой брак с младшим на 7 лет музыкантом актриса назвала "лучшим, что с ней когда-либо случалось".

"Это то, за что я больше всего благодарна в своей жизни, — это наш брак и наша семья. И точка. Вот и все", — призналась звезда фильма "Отпуск".

Актриса с 2015 года замужем за лидером группы Good Charlotte Бенджи Мэдденом. Пара довольно редко выходит вместе в свет и практически не комментирует свою личную жизнь. Они воспитывают дочь Реддикс и сына Кардинала.

Напомним, как Кэмерон Диас чувствует себя после рождения второго ребенка.

Также Фокус писал о возвращении Кэмерон Диас на широкие экраны.