"Для мене було важливим створення сім'ї": Кемерон Діас розповіла про своє життя (фото)

Кемерон Діас присвятила себе сім'ї та займалася вихованням дітей. Тепер зірка "Ангелів Чарлі" повернулася в професію, знявшись разом у фільмі "Знову в справі".

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Знаменита американська акторка і модель Кемерон Діас відверто розповіла про своє сімейне життя, заявивши, що незабаром шанувальники зможуть побачити її на великому екрані. За це слід подякувати її чоловікові, музиканту Бенджі Меддену, пише Hello.

Зірка "Всі без розуму від Мері" практично пішла з кіно десять років тому, після виходу її останнього фільму "Енні". Кемерон присвятила себе сім'ї та вихованню двох дітей. Тепер, напередодні свого повернення в кіно з першим фільмом за десять років "Знову в справі", вона зізналася, як чоловік переконав її повернутися на знімальний майданчик.

За словами Діас, десятирічна перерва в кар'єрі "дала їй час, необхідний для створення сім'ї з Бенджі", за якого вона вийшла заміж 2015 року.

Кемерон Діас із чоловіком Бенджі Медденом Фото: Getty Images

"Мені здалося правильним повернути собі власне життя, і мене більше нічого не хвилювало. Нічия думка, чийсь успіх, нічиї пропозиції. Ніщо не могло змінити моє рішення піклуватися про себе і будувати те життя, яке я дійсно хотіла мати. Для мене було важливим створення сім'ї", — зізналася зірка "Ванільного неба".

Кемерон отримувала різні пропозиції від продюсерів і врешті-решт вирішила повернутися до роботи. "Ми довгий час були зайняті сімейними справами, і це було приголомшливо. Мій чоловік, він просто найкращий. Він просто сказав: "Ти підтримувала нас і будувала сім'ю. Прийшов час нам підтримати тебе і дозволити мамі піднятися і займатися своїми справами", — поділилася зірка.

Відомо, що Діас і Медден у шлюбі вже дев'ять років. У пари є чотирирічна донька Раддікс і шестимісячний син Кардинал. Діти з'явилися на світ за допомогою сурогатного материнства.

Нагадаємо, 10 квітня Фокус писав про те, що Кемерон Діас з чоловіком розв'язують проблеми в шлюбі за допомогою терапії.