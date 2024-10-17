"Для меня было важным создание семьи": Кэмерон Диас рассказала о своей жизни (фото)

Кэмерон Диас посвятила себя семье и занималась воспитанием детей. Теперь звезда "Ангелов Чарли" вернулась в профессию, снявшись вместе в фильме "Снова в деле".

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Знаменитая американская актриса и модель Кэмерон Диас откровенно рассказала о своей семейной жизни, заявив, что вскоре поклонники смогут увидеть ее на большом экране. За это следует поблагодарить ее мужа, музыканта Бенджи Мэддена, пишет Hello.

Звезда "Все без ума от Мэри" практически ушла из кино десять лет назад, после выхода ее последнего фильма "Энни". Кэмерон посвятила себя семье и воспитанию двоих детей. Теперь, накануне своего возвращения в кино с первым фильмом за десять лет "Снова в деле", она призналась, как муж убедил ее вернуться на съемочную площадку.

По словам Диас, десятилетний перерыв в карьере "дал ей время, необходимое для создания семьи с Бенджи", за которого она вышла замуж в 2015 году.

Кэмерон Диас с мужем Бенджи Мэдденом Фото: Getty Images

"Мне показалось правильным вернуть себе собственную жизнь, и меня больше ничего не волновало. Ничье мнение, чей-либо успех, ничьи предложения. Ничто не могло изменить мое решение заботиться о себе и строить ту жизнь, которую я действительно хотела иметь. Для меня было важным создание семьи", — призналась звезда "Ванильного неба".

Кэмерон получала разные предложения от продюсеров и в конце концов решила вернуться к работе. "Мы долгое время были заняты семейными делами, и это было потрясающе. Мой муж, он просто лучший. Он просто сказал: "Ты поддерживала нас и строила семью. Пришло время нам поддержать тебя и позволить маме подняться и заниматься своими делами", — поделилась звезда.

Известно, что Диас и Мэдден в браке уже девять лет. У пары есть четырехлетняя дочь Раддикс и шестимесячный сын Кардинал. Дети появились на свет с помощью суррогатного материнства.

Напомним, 10 апреля Фокус писал о том, что Кэмерон Диас с мужем решают проблемы в браке с помощью терапии.