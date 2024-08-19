Кэмерон Диас заметили на редкой прогулке с семьей (фото)

Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден воспитывают двоих детей. Пара стала родителями дочери Реддикс и сына Кардинала.

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51-летнюю американскую актрису Кэмерон Диас заметили на редкой прогулке с семьей. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Отдых по обмену" и ее муж, 45-летний музыкант Бенджи Мэдден, наслаждались временем со своими детьми в Монтесито, Калифорния.

Кэмерон везла своего новорожденного сына в коляске, а Бенджи держал за руку их четырехлетнюю дочь Реддикс.

Актриса выбрала для выхода черную футболку и брюки в тон с белыми биркенштоками. К образу она добавила прозрачные очки.

Тем временем Бенджи был одет в черную кофту и длинные шорты. Музыкант также продемонстрировал кепку, солнцезащитные очки и подвеску.

Кэмерон Диас с семьей

В марте 2024 года стало известно о втором пополнении в семье Кэмерон Диас. У звезды фильма "Маска" родился сын Кардинал, который стал вторым совместным ребенком супругов. До этого они уже воспитывали дочь Реддикс.

Недавно звездная пара выставила на продажу свой особняк в Беверли-Хиллз за 17,8 млн долларов. Они купили недвижимость за 14,7 млн долларов еще в 2020 году.

Супруги решили продать недвижимость и жить в другом из своих домов в Лос-Анджелесе.

"У них есть несколько резиденций в Лос-Анджелесе, и они решили отказаться от собственности Бенедикта, чтобы иметь возможность поселиться в другом из своих домов", — сообщил источник People.

Напомним, почему Кэмерон Диас спит с мужем в разных комнатах.

Также Фокус писал о другом редком появлении Кэмерон Диас на публике с семьей.