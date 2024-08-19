Кемерон Діас помітили на рідкісній прогулянці з родиною (фото)

Кемерон Діас та Бенджі Медден виховують двох дітей. Пара стала батьками доньки Реддікс та сина Кардинала.

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51-річну американську акторку Кемерон Діас помітили на рідкісній прогулянці з родиною. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Відпочинок за обміном" і її чоловік, 45-річний музикант Бенджі Медден, насолоджувалися часом зі своїми дітьми в Монтесіто, Каліфорнія.

Кемерон везла свого новонародженого сина у візочку, а Бенджі тримав за руку їхню чотирирічну доньку Реддікс.

Акторка обрала для виходу чорну футболку та штани в тон із білими біркенштоками. До образу вона додала прозорі окуляри.

Тим часом Бенджі був одягнений у чорну кофту і довгі шорти. Музикант також продемонстрував кепку, сонцезахисні окуляри та підвіску.

Кемерон Діас з родиною

У березні 2024 стало відомо про друге поповнення в родині Кемерон Діас. У зірки фільму "Маска" народився син Кардинал, який став другою спільної дитиною подружжя. До цього вони вже виховували доньку Реддікс.

Нещодавно зіркова пара виставила на продаж свій маєток у Беверлі-Гіллз за 17,8 млн доларів. Вони купили нерухомість за 14,7 млн доларів ще у 2020 році.

Подружжя вирішило продати нерухомість і жити в іншому зі своїх будинків у Лос-Анджелесі.

"У них є кілька резиденцій у Лос-Анджелесі, і вони вирішили відмовитися від власності Бенедикта, щоб мати можливість оселитися в іншому зі своїх будинків", — повідомило джерело People.

Нагадаємо, чому Кемерон Діас спить з чоловіком у різних кімнатах.

Також Фокус писав про іншу рідкісну появу Кемерон Діас на публіці з родиною.