Кемерон Діас помітили на рідкісній прогулянці з родиною (фото)

Зірка "Ангелів Чарлі" вирушила поснідати з донькою та чоловіком у Монтесіто.

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51-річну американську акторку та модель Кемерон Діас помітили на рідкісній сімейній прогулянці з чоловіком та донькою. Про це пише Page Six.

Зірка екрану і гітарист Бенджі Медден, 44, були помічені на осінній прогулянці з трирічною донькою Реддікс. Родина виходила з ресторану Tre Lune в Монтесіто, штат Каліфорнія, після сніданку.

Діас, яка обрала для виходу повністю чорне вбрання, тримала малюка за руку, коли Реддікс стрибала по території парковки. До образу знаменитість також додала темну поясну сумку Prada. Спадкоємиця зірки "Ангелів Чарлі" продемонструвала молочний костюмчик та червоне взуття.

Тим часом Бенджі Медден одягнув чорні джогери і худі, доповнивши образ чорно-білою кепкою.

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Кемерон Діас та Бенджі Медден з донькою

Історія кохання зіркової пари почалася в травні 2014 року, коли вони познайомилися на одному з публічних заходів. У грудні того ж року закохані заручилися, а в січні 2015 одружилася. У січні 2020 року у знаменитостей народилася донька Реддікс.

Нагадаємо, Гвінет Пелтроу привітала Кемерон Діас з 51-м днем народження.

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