Кемерон Діас і Ніколь Річі з чоловіками відвідали вечірку (фото)

Сім'я весело провела час. На цьому заході їхні чоловіки були ведучими.

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Американські акторки та невістки Кемерон Діас і Ніколь Річі цього тижня опублікували фотографії, на яких вони обіймаються одна з одною під час святкування 3 жовтня Veeps All Access. На цьому заході їхні чоловіки, брати-близнюки, Бенджі Медден і Джоел Медден були ведучими, повідомляє Hello Magazine.

Діас та її чоловік були одягнені у все чорне, а Ніколь Річі віддала перевагу класичному образу. Вона одягла сукню максі в стилі бохо.

Кемерон і Бенджі одружені вісім років, одружилися 2015 року після бурхливого дев'ятимісячного роману, у них є дочка, трирічна Реддікс. "Ми одружилися на очах у наших друзів", — розповіла радіоведучому Енді Коену зірка серіалу "Щось про Мері". "У нас на задньому дворі на тенісному корті була невелика вечірка".

Цього літа 44-річний Бендж привітав народження Кемерон Діас із 51-м днем народження емоційним посланням: "Нині я здебільшого не в мережі, просто працюю, малюю, майструю і веду сімейне життя. Отже, сьогодні вітаю з Днем народження мою прекрасну дружину, найкращого друга, найкращого партнера в усьому, найкращу маму нашої маленької дівчинки, сімейного шеф-кухаря, радника, співробітника і всіх інших".

Ніколь Річі та Джоел Медден (брат Бенджа Меддена — ред.) одружилися майже 13 років тому, у грудні 2010 року, у них двоє дітей: донька і син, 15-ти і 14-ти років відповідно.

Раніше Фокус писав про те, що Гвінет Пелтроу зворушливо привітала з 51-річчям Кемерон Діас. Зіркові подруги часто діляться спільними знімками на честь днів народження одна одної.