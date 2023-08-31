Гвінет Пелтроу зворушливо привітала з 51-річчям Кемерон Діас (фото)
Зіркові подруги часто діляться спільними знімками на честь днів народження одне одної.
50-річна американська акторка Гвінет Пелтроу привітала Кемерон Діас з 51-річчям. Знімок з давньою подругою зірка фільмів "Marvel" опублікувала в Instagram.
Засновниця "Goop" поділилася усміхненим селфі із зіркою "Ангелів Чарлі" на честь святкування її 51-го дня народження 30 серпня 2023 року.
Пелтроу назвала іменинницю своєю "ride or die" (так говорять про своїх хороших друзів, які з вами і покататися готові, і померти).
"З днем народження", — написала Гвінет.
У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!
На фотографії видно, як двоє зіркових друзів позують на фоні мальовничого пейзажу.
Протягом багатьох років пара найкращих друзів ділилися багатьма яскравими знімками в дні народження одне одного.
Раніше іменинниця навіть допомагала Пелтроу спланувати її весілля з Бредом Фелчаком і відвідала приватну церемонію в Гемптонсі зі своїм чоловіком Бенджі Медденом у 2018 році.
Нагадаємо, як 50-річна американська акторка Гвінет Пелтроу виглядає без макіяжу.
Також Фокус писав про рідкісне побачення Кемерон Діас та її чоловіка Бенджі Меддена.