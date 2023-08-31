Гвинет Пэлтроу трогательно поздравила с 51-летием Кэмерон Диас (фото)

Звездные подруги часто делятся совместными снимками в честь дней рождения друг друга.

Related video

50-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу поздравила Кэмерон Диас с 51-летием. Снимок с давней подругой звезда фильмов "Marvel" опубликовала в Instagram.

Основательница "Goop" поделилась улыбающимся селфи со звездой "Ангелов Чарли" в честь празднования ее 51-го дня рождения 30 августа 2023 года.

Пэлтроу назвала именинницу своей "ride or die" (так говорят о своих хороших друзьях, которые с вами и покататься готовы, и умереть).

"С днем рождения", — написала Гвинет.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

На фотографии видно, как двое звездных друзей позируют на фоне живописного пейзажа.

Гвинет Пэлтроу и Кэмерон Диас

На протяжении многих лет пара лучших друзей делились яркими снимками в дни рождения друг друга.

Ранее именинница даже помогала Пэлтроу спланировать ее свадьбу с Брэдом Фэлчаком и посетила частную церемонию в Хэмптонсе со своим мужем Бенджи Мэдденом в 2018 году.

Гвинет Пэлтроу и Кэмерон Диас Фото: Getty Images

Напомним, как 50-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу выглядит без макияжа.

Также Фокус писал о редком свидании Кэмерон Диас и ее мужа Бенджи Мэддена.