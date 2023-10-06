Кэмерон Диас и Николь Ричи с мужьями посетили вечеринку (фото)

Семья весело провела время. На этом мероприятии их мужьями были ведущими.

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Американские актрисы и невестки Кэмерон Диас и Николь Ричи на этой неделе опубликовали фотографии, на которых они обнимаются друг с другом во время празднования 3 октября Veeps All Access. На этом мероприятии их мужьями, братья-близнецы, Бенджи Мэдден и Джоэл Мэдден были ведущими, сообщает Hello Magazine.

Диас и ее муж были одеты во все черное, а Николь Ричи отдала предпочтение классическому образу. Она одела платье макси в стиле бохо.

Кэмерон и Бенджи женаты восемь лет, поженились в 2015 году после бурного девятимесячного романа, у них есть дочь, трехлетняя Рэддикс. "Мы поженились на глазах у наших друзей", — рассказала радиоведущему Энди Коэну звезда сериала "Что-то о Мэри". "У нас на заднем дворе на теннисном корте была небольшая вечеринка".

Этим летом 44-летний Бендж поздравил рождения Кэмерон Диас с 51-м днем рождения эмоциональным посланием: "В настоящее время я в основном не в сети, просто работаю, рисую, мастерю и веду семейную жизнь. Итак, сегодня поздравляю с Днем рождения мою прекрасную жену, лучшего друга, лучшего партнера во всем, лучшую маму нашей маленькой девочки, семейного шеф-повара, советника, сотрудника и всех остальных".

Николь Ричи и Джоэл Мэдден (брат Бенджа Мэддена — ред.) поженились почти 13 лет назад, в декабре 2010 года, у них двое детей: дочь и сын, 15-ти и 14-ти лет соответственно.

Ранее Фокус писал о том, что Гвинет Пэлтроу трогательно поздравила с 51-летием Кэмерон Диас. Звездные подруги часто делятся совместными снимками в честь дней рождения друг друга.