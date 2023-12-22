Кемерон Діас зізналася, що спить з чоловіком у різних кімнатах

Пара виховує трирічну доньку Реддікс.

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51-річна американська акторка та супермодель Кемерон Діас зізналася, що спить із чоловіком у різних кімнатах. Про це зірка фільму "Маска" розповіла в подкасті "Lipstick on the Rim".

"Ми повинні нормалізувати окремі спальні. У мене є свій будинок, у тебе — свій. У нас є сімейний будинок посередині. Я піду спати у своїй кімнаті. Ти йдеш спати у своїй кімнаті. І у нас є спальня посередині, у яку ми можемо прийти для наших стосунків. І з нами все гаразд", — вважає знаменитість.

Акторка з 2015 року одружена з лідером гурту "Good Charlotte" Бенджі Медденом, 44. Пара доволі рідко виходить разом у світ та практично не коментує своє особисте життя.

Кемерон Діас з чоловіком Фото: Getty Images

Історія кохання Кемерон та Бенджі почалася в травні 2014 року, коли знаменитості познайомилися на одному з публічних заходів. Через кілька місяців вони заручилися, а в січні 2015 одружилася. На початку 2020 року у Діас та Меддена народилася донька Реддікс, яку оберігають від уваги громадськості.

Кемерон Діас Фото: Скриншот

Нагадаємо, Кемерон Діас відзначила 51-річчя: акторку привітала Гвінет Пелтроу.

Також Фокус писав про рідкісну прогулянку Кемерон Діас з чоловіком та донькою.