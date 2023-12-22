Пара воспитывает трехлетнюю дочь Реддикс.

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51-летняя американская актриса и супермодель Кэмерон Диас призналась, что спит с мужем в разных комнатах. Об этом звезда фильма "Маска" рассказала в подкасте "Lipstick on the Rim".

"Мы должны нормализовать отдельные спальни. У меня есть свой дом, у тебя — свой. У нас есть семейный дом посередине. Я пойду спать в своей комнате. Ты идешь спать в своей комнате. И у нас есть спальня посередине, в которую мы можем прийти для наших отношений. И с нами все в порядке", — считает знаменитость.

Актриса с 2015 года замужем за лидером группы "Good Charlotte" Бенджи Мэдденом, 44. Пара довольно редко выходит вместе в свет и практически не комментирует свою личную жизнь.

Кэмерон Диас с мужем Фото: Getty Images

История любви Кэмерон и Бенджи началась в мае 2014 года, когда знаменитости познакомились на одном из публичных мероприятий. Через несколько месяцев они обручились, а в январе 2015 поженились. В начале 2020 года у Диас и Мэддена родилась дочь Реддикс, которую оберегают от внимания общественности.

Кэмерон Диас Фото: Скриншот

Напомним, Кэмерон Диас отметила 51-летие: актрису поздравила Гвинет Пэлтроу.

Также Фокус писал о редкой прогулке Кэмерон Диас с мужем и дочерью.