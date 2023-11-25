Кэмерон Диас отправилась за покупками с мужем (фото)

Супругов довольно редко видят на публике. В январе 2024-го они отметят девятилетие своего брака.

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51-летнюю американскую актрису и супермодель Кэмерон Диас заметили на свидании с мужем, музыкантом Бенджи Мэдденом, 44. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная пара обходила магазины в Санта-Барбаре, Северная Калифорния, в "черную" пятницу 2023 года.

И Диас, и ее избранник появились на публике в образах total-black. Звезда фильма "Маска" выбрала черные спортивные штаны, рубашку в тон, застегнутую до верха, и более светлые босоножки. Она собрала свои волосы в низкий пучок и надела прозрачные очки. В очередной раз актриса появилась с поясной сумочкой Prada.

Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден

Тем временем музыкант был в длинных черных шортах, которые демонстрировали некоторые его татуировки на ногах, и худи. Возлюбленный Кэмерон Диас также надел пару черных кроссовок и бейсболку.

Звездные супруги будут праздновать свою девятую годовщину свадьбы 5 января 2024 года. В начале 2020 у них родилась дочь Реддикс, которую родители стараются держать подальше от внимания публики.

Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден Фото: Getty Images

Диас и Мэдден жили в особняке стоимостью 12,6 млн долларов в Монтесито в округе Санта-Барбара. Однако впоследствии приобрели другой дом с шестью спальнями в мае 2022 года.

Напомним, Гвинет Пэлтроу поздравила Кэмерон Диас с 51-летием.

Также Фокус писал о встрече Кэмерон Диас с принцем Гарри и его женой.