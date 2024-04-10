Кэмерон Диас с мужем решают проблемы в браке с помощью терапии

Супруги воспитывают двоих общих детей — дочь Реддикс и сына Кардинала. Двое наследников появились на свет с помощью суррогатного материнства.

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51-летняя американская актриса Кэмерон Диас обратилась к терапевту после рождения второго ребенка. Об этом пишет OK! Magazine.

Хотя звезда экрана и ее муж, 45-летний музыкант Бенджи Мэдден, хранят свои отношения подальше от внимания публики, инсайдер рассказал, что супруги говорят о своих трудностях с терапевтом для пар.

Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден Фото: Getty Images

"Кэмерон оставила Голливуд, чтобы сосредоточиться на своем психическом здоровье, и она много лет верила в терапию. Она сказала своим друзьям, что они ходят вместе, и что это обеспечивает бесперебойное общение и решает проблемы, прежде чем они станут серьезными", — рассказывает инсайдер, близкий к актрисе и ее семье.

Кэмерон не жалеет, что перебралась из Тинселтауна в более спокойный Монтесито.

Источник добавил, что актриса и музыкант порой могут сходить на ужин в любимый ресторан.

В марте 2024 года стало известно о втором пополнении в семье Диас. У звезды фильма "Маска" родился сын Кардинал, который стал вторым совместным ребенком супругов. До этого они уже воспитывали дочь Реддикс.

У Кэмерон Диас родился сын

История любви актрисы и музыканта началась в мае 2014 года, когда пара познакомилась на одном из публичных мероприятий. Через несколько месяцев влюбленные обручились, а в январе 2015 поженились. В начале 2020 года родилась дочь Реддикс, которую родители оберегают от внимания общественности.

Напомним, почему Кэмерон Диас спит с Бенджи Мэдденом в разных комнатах.

Также Фокус писал о редком появлении Кэмерон Диас на публике с семьей.