Кемерон Діас з чоловіком вирішують проблеми у шлюбі за допомогою терапії

Подружжя виховує двох спільних дітей — доньку Реддікс та сина Кардинала. Двоє спадкоємців зʼявилися на світ за допомогою сурогатного материнства.

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51-річна американська акторка Кемерон Діас звернулася до терапевта після народження другої дитини. Про це пише OK! Magazine.

Хоча зірка екрану та її чоловік, 45-річний музикант Бенджі Медден, зберігають свої стосунки подалі від уваги публіки, інсайдер розповів, що подружжя говорить про свої труднощі з терапевтом для пар.

Кемерон Діас та Бенджі Медден Фото: Getty Images

"Кемерон залишила Голлівуд, щоб зосередитися на своєму психічному здоров'ї, і вона багато років вірила в терапію. Вона сказала своїм друзям, що вони ходять разом, і що це забезпечує безперебійне спілкування та вирішує проблеми, перш ніж вони стануть серйозними", — розповідає інсайдер, близький до акторки та її родини.

Кемерон не шкодує, що перебралася з Тінселтауна до спокійнішого Монтесіто.

Джерело додало, що акторка та музикант часом можуть сходити на вечерю в улюблений ресторан.

У березні 2024 стало відомо про друге поповнення в родині Діас. У зірки фільму "Маска" народився син Кардинал, який став другою спільної дитиною подружжя. До цього вони вже виховували доньку Реддікс.

У Кемерон Діас народився син

Історія кохання акторки та музиканта почалася в травні 2014 року, коли пара познайомилася на одному з публічних заходів. Через кілька місяців закохані заручилися, а в січні 2015 одружилися. На початку 2020 року народилася донька Реддікс, яку батьки оберігають від уваги громадськості.

Нагадаємо, чому Кемерон Діас спить з Бенджі Медденом у різних кімнатах.

Також Фокус писав про рідкісну появу Кемерон Діас на публіці з родиною.