Кэмерон Диас впервые за пять лет вышла на красную дорожку (фото)

Знаменитость на 10 лет ушла из кино ради семьи. Актриса вышла замуж за музыканта Бенджи Мэддена, в браке с которым у нее родилось двое детей.

Related video

52-летняя американская актриса Кэмерон Диас впервые за пять лет вышла на красную дорожку. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана появилась на премьере фильма "Снова в деле" от Netflix, в котором сыграла главную роль вместе с Джейми Фоксом.

На публике Кэмерон позировала в полупрозрачной черной блузке, длинном пальто в сочетании с джинсами и лоферами. Диас собрала свои светлые волосы в элегантную прическу и сделала легкий вечерний макияж.

Кэмерон Диас Фото: Getty Images

Тем временем Джейми Фокс предстал в темном деловом костюме с белой рубашкой и необычным пиджаком.

Премьера фильма "Снова в деле" запланирована на 17 января 2025 года.

Картина рассказывает о бывших агентах Мэтте и Эмили (Фокс и Диас), которые после того, как ушли из ЦРУ, чтобы завести семью, неожиданно возвращаются в мир международного шпионажа, когда их прикрытие разоблачают.

Последний раз в кино Кэмерон появилась, сыграв в мюзикле "Энни" в 2014 году. Последний публичный выход актрисы состоялся в 2019 году, когда она с Дрю Бэрримор и Деми Мур пришла поддержать актрису Люси Лью, которая удостоилась чести получить собственную звезду на "Аллее славы" в Гулливуде.

Кэмерон Диас и Джейми Фокс Фото: Getty Images

Кэмерон Диас на 10 лет ушла из кино ради семьи. Актриса вышла замуж за музыканта Бенджи Мэддена, в браке с которым у нее родилось двое детей.

Напомним, Кэмерон Диас рассказала о своем муже.

Также Фокус писал о важности семьи в жизни Кэмерон Диас.