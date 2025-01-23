"90% дня на полу": Кэмерон Диас рассказала о воспитании детей (фото)

Ради семьи актриса отошла от карьеры на десять лет. Недавно она снялась в фильме "Снова в деле" от Netflix.

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52-летняя американская актриса Кэмерон Диас дала редкий комментарий о своих материнских буднях. Звезда экрана стала героиней нового выпуска Vogue Мексика.

Кэмерон и ее муж Бенджи Мэдден воспитывают пятилетнюю дочь Реддикс и почти годовалого сына Кардинала.

По словам актрисы, она посвящает практически все свое время детям.

"Я одна из тех мам, которые жертвуют стилем ради комфорта. Практически 90% своего дня я провожу с детьми на полу. К счастью, в нашем доме очень чисто. У нас строгая политика — не носить обувь в доме", — рассказала Диас.

Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден с детьми

В частности, звезда фильма "Маска" призналась, что прививает наследникам любовь к кубинской культуре, ведь ее отец был кубинцем.

"Я выросла, погрузившись в кубинскую культуру: еда, музыка. Без моего отца, бабушки и дедушки мне трудно поддерживать эти традиции для моих детей. Несмотря на это, на Рождество мы по-прежнему едим кубинскую еду, я стараюсь сохранить эту связь", — рассказала Кэмерон.

В марте 2024 года стало известно о втором пополнении в семье актрисы. У звезды родился сын Кардинал, который стал вторым совместным ребенком Кэмерон и Бенджи Мэддена. До этого они уже воспитывали дочь Реддикс. Пара поженилась в 2015 году и держит свою личную жизнь подальше от внимания публики.

Кэмерон Диас

Сейчас Диас активно рекламирует свой новый фильм "Снова в деле" от Netflix. Перед этим звезда снималась в мюзикле "Энни" 2014 года.

Напомним, Кэмерон Диас вышла на красную дорожку после длительного перерыва.

Также Фокус писал о редком появлении Кэмерон Диас на публике с семьей.