22% зі 100: критики рознесли топ 1 фільм на Netflix (відео)

Емі Шумер зіграла вагітну (ні) жінку, яка зустріла чоловіка своєї мрії. Втім, критики не розділили захоплення глядачів Netflix.

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Рейтинг топу фільмів на Netflix очолила нова комедійна картина "Типу вагітна". Наразі стрічка з Емі Шумер у головній ролі посіла перше місце, проте критики не розділили захоплення глядачів стримінгової платформи. Відомий ресурс Rotten Tomatoes, сайт-агрегатор рецензій, де збирають огляди фільмів і серіалів із різних видань, інформацію про фільми та новини кінематографа, дав "Типу вагітній" лише 22%.

Трейлер фільму "Типу вагітна"

Про що фільм "Типу вагітна"

За сюжетом, Лейні (Емі Шумер) заздрить вагітній подрузі й надягає фальшивий живіт, аби в суспільства покращилося ставлення до неї. Після цього "типу вагітна" жінка випадково зустрічає чоловіка своєї мрії. Премʼєра стрічки відбулася 5 лютого 2025 на Netflix.

Що кажуть критики про фільм "Типу вагітна"

Здебільшого фахівці дали негативні відгуки про фільм з Емі Шумер. На Rotten Tomatoes його рейтинг становить усього 22% зі 100 можливих.

"Він говорить вам, що навіть комерційна комедія, яка просто хоче вас зламати, може на мить бути більше, ніж це, що вона може трохи розкрити, хто ми є. У фільмі "Типу вагітна" кумедна розорена чесність Емі Шумер", — вважає критик з Variety.

Емі Шумер у фільмі "Типу вагітна"

"Ми змушені бути свідками сцени за сценою безглуздої комедії, де ми бачимо головні моменти, що лунають за милю, а сюжет настільки загальний, що ми починаємо забувати про нього навіть під час перегляду. Вміст згорнуто. Гнилий рахунок", — зазначив критик з The MacGuffin.

""Типу вагітна" могла б стати гострою комедією, але з її грубим гумором та історією, у всьому фільмі є огида, яка переповнює весь фільм", — написав оглядач з Screen Rant.

Нагадаємо, у топі Netflix зʼявився фільм з Бредом Піттом, якому майже 30 років.

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