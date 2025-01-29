Netflix возвращает в базу культовый фильм после возмущения фанатов

О какой именно части франшизы идет речь, не уточняется. Анимационная лента была удалена из базы стримингового сревиса полгода назад.

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Крупнейший стриминговый сервис Netflix подтвердил, что возвращает в свою базу культовый анимационный фильм "Шрек". Соответсвующее сообщение появилось в аккаунте платформы на Х в виде надписи Шрек на зеленом фоне. Подпись "1 февраля" под постом намекает на дату, когда лента будет доступна для просмотра.

Возвращение мультфильма произошло всего через шесть месяцев после его спорной отмены. Существует несколько фильмов об ограх, включая "Шрек", "Шрек 2", "Шрек 3" и "Шрек навсегда", а также рождественские и хэллоуинские спецвыпуски. На данном этапе неизвестно, какой из них выйдет на Netflix.

После того как "Шрек" был удален с потоковой платформы в 2024 году, многие фанаты выразили свое разочарование в сети. Новость о возвращении многих из них искренне обрадовала.

"Шрек" – американский компьютерно-анимационный фэнтезийный комедийный фильм 2001 года, основанный на одноименной детской книге Уильяма Стейга. Снятый Эндрю Адамсоном и Вики Дженсон (в их полнометражных режиссерских дебютах) по сценарию Теда Эллиота, Терри Россио, Джо Стиллмана и Роджера С. Х. Шульмана, это первый мультфильм из серии фильмов о Шреке, добродушном зеленом великане-огре. Шрека озвучил Майк Майерс, осла – Эдди Мерфи, а Фиону – Кэмерон Диас.

Мультфильм имел грандиозный успех и перерос во франшизу. В прошлом году DreamWorks анонсировала пятую часть серии, посвященной ограм, подтвердив, что "Шрек 5" выйдет 1 июля 2026 года. К своим ролям вернутся уже упомянутые Майерс, Мерфи и Диас. Режиссером новой части станет ветеран франшизы Уолт Дорн, который не толькописал сценарии и снимал несколько предыдущих частей, но и озвучил Румпельштильцхена в фильме "Шрек навсегда" 2010 года.

В январе этого года скончался Перри, миниатюрный ослик, был звездой парка Бол в Пало-Альто на северо-западе Калифорнии. Именно он стал прообразом осла в "Шреке". Животное, которому было 30 лет, усыпили 2 января. Он страдал от ламинита — болезненного заболевания копыт, которое вызывало невыносимую боль. У него также было заболевание левой задней ноги, из-за которого Перри было трудно стоять.

Его дрессировщики испробовали множество методов, чтобы облегчить его боль, прежде чем стало очевидно, что состояние не улучшается.

Дженни Киратли, дрессировщик осла, рассказала Palo Alto Online, что за пределами своего родного города Перри имеет маловероятную связь с одной из самых известных голливудских кинофраншиз – "Шреком". Один из аниматоров жил недалеко от парка Бол, и его жена велела ему пойти и понаблюдать за ослами в их загоне, чтобы помочь оживить персонажа Эдди Мерфи. Затем тот же мужчина вернулся с группой коллег-аниматоров, которые провели часы с Перри.

Пэрри стал прообразом осла в "Шрэке" Фото: Palo Alto Online

Ранее Фокус писал, почему самый успешный фильм Netflix разнесли в пух и прах критики.