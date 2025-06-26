Вийшов фінальний трейлер останнього сезону "Гри в кальмара": коли серіал вийде на Netflix (відео)

Третій і останній сезон популярного корейського серіалу "Гра в кальмара" стартує на платформі Netflix з 27 червня. Фінал картини буде несподіваним.

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Платформа Netflix показала фінальний трейлер останнього сезону серіалу "Гра в кальмара".

Трейлер вирізняється більш похмурою атмосферою, спокійною музикою і закадровим голосом героїні Чан Гум-джа, гравця 149. Вона говорить головному герою Сон Гі-хуну про несправедливість життя.

Усі шість епізодів можна буде подивитися відзавтра. Творець серіалу Хван Дон Хек попереджає: на хепі-енд у фіналі "Гри в кальмара" розраховувати не потрібно.

На його думку, деякі історії за своєю природою не можуть мати щасливий кінець і якщо його нав'язати, то суть буде скомпрометована.

"Якщо історія тримає дзеркало для чогось, це не завжди щасливий кінець. "Гра в кальмара" — не виняток", — сказав Хван Дон Хек в інтерв'ю британській газеті The Guardian.

Режисер визнає, що навіть для нього фінал виявився абсолютно несподіваним. Він упевнений, що фанати картини також здивуються.

Нагадаємо, 80-річний південнокорейський актор О Ен-Су, зірка серіалу "Гра в кальмара", потрапив до в'язниці за звинуваченнями в сексуальних домаганнях.

Фокус також писав про драматичний серіал "Останній самурай" про життя японських воїнів, який вийде на платформі Netflix у листопаді 2025 року.