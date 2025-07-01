Создатель "Игры в кальмара" объяснил неожиданный финал 3 сезона: есть ли в нем намек на спин-офф

После выхода на Netflix 3 сезона "Игры в кальмара" создатель этого самого успешного южнокорейского веб-сериала Хван Дон Хёк опроверг слухи о том, что финал был написан с намеком на будущий американский спин-офф. Впрочем, он отметил, что с удовольствием посмотрел бы продолжение истории, если бы к ее созданию присоединился режиссер Дэвид Финчер.

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В финальной сцене 3 сезона "Игры в кальмара" появляется неожиданное камео оскароносной амеркианской актрисы Кейт Бланшетт в роли вербовщицы из Лос-Анджелеса. Режиссер Хван Дон Хёк рассказал в интервью The Hollywood Reporter, что этот ход не связан со слухами о создании в США спин-оффа дорамы.

В финальной сцене "Игры в кальмара 3" появляется Кейт Бланшетт в роли вербовщицы Фото: Скрин видео

По словам Хван Дон Хёка, смысл финальной сцены был в том, что Фронтмен слышал об аналогичных играх в других странах, но не знал о них наверняка. Поэтому он был шокирован, когда случайно собственными глазами увидел вербовщицу из Штатов.

"Через историю Ги Хуна я хотел передать идеи надежды и жертвы, и то, что мы никогда не должны отпускать это, какими бы тяжелыми ни были обстоятельства. Однако в последней сцене я также хотел подчеркнуть, что система настолько прочна и глубоко укоренена, что ее нельзя легко демонтировать, и поэтому она требует всех наших постоянных усилий и сильной воли", — пояснил режиссер.

Последний сезон "Игры в кальмара" продолжает историю игрока № 456 Сон Ги Хуна.

Спин-офф "Игры в кальмара" в США: комментарий Хван Дон Хёка

Журналисты также поинтересовались мнением создателя "Игры в кальмара" относительно возможного американского спин-оффа сериала, который по распространенным в СМИ слухам должен снять голливудский режиссер Дэвид Финчер. Хван Дон Хёк ответил, что официально представители Netflix ничего ему об этом не говорили.

"Я всегда был большим поклонником творчества Дэвида Финчера — с тех пор как увидел "Семь" — и мне нравились его фильмы. Так что, если бы он создал "Американскую игру в кальмара", думаю, было бы очень интересно это посмотреть. Я бы точно кликнул на нее сразу после выхода, если бы это произошло", — сказал южнокорейский режиссер.

Хван Дон Хек снял все три сезона культового южнокорейского сериала "Игра в кальмара" Фото: Wikipedia / 이런 경향

"Игра в кальмара 3" — все серии доступны на Netflix

Премьера последнего сезона сериала "Игра в кальмара" состоялась на стриминговой платформе Netflix 27 июня. Подписчики платформы получили доступ к просмотру онлайн сразу всех 6 эпизодов. 3 сезон "Игры в кальмара" продолжил историю уже знакомого зрителям игрока № 456 Сон Ги Хуна, который вернулся к смертельно опасным соревнованиям, чтобы положить им конец.

В январе 2025 года СМИ писали, что создатели сериала "Игра в кальмара" взяли за основу историю настоящего концлагеря "Приют братьев", функционировавшего в Южной Корее в течение 30 лет. Этот трудовой лагерь был известен ужасными нарушениями прав человека.