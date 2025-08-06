Вийшов 2-й сезон серіалу "Венздей": де дивитися і що нам покажуть (відео)

У середу, 6 серпня, стримінговий сервіс Netflix офіційно випустив перші серії другого сезону серіалу "Венздей" з Дженною Ортегою у головній ролі. Решту епізодів глядачі зможуть переглянути аж 3 вересня.

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Що цікавого покажуть в другому сезоні, чи зміниться акторський склад, а також, де популярний серіал можна подивитися в українському дубляжі, — дізнавайтесь в матеріалі Фокусу.

У новому сезоні Венздей Аддамс разом із молодшим братом Пагслі продовжить своє навчання в академії Невермор. Творці вирішили приділити більше уваги стосункам головної героїні з її матір'ю — Мортішею Аддамс, яку зіграла Кетрін Зета-Джонс.

"Актори настільки дивовижні в цих ролях, що не можуть не дивувати. Кетрін є культовою Мортицією. Стосунки між Венздей і Мортицією є важливими для серіалу", — заявив шоураннер Майлз Міллар.

Спочатку планувалося, що продовження історії про доньку сім'ї Аддамсів вийде значно раніше — у 2023 чи 2024 році. Однак через страйки сценаристів та акторів у США виробництво відклали.

Новинки від режисера

Режисер Тім Бертон розкрив, що у цьому сезоні глядачі вперше побачать бабусю Аддамс. "Це шанс привести всю родину в Невермор і показати Аддамсів у дії", — пояснив Бертон.

Дженна Ортега також поділилася деталями про зміни у другому сезоні.

"Візуально ми отримуємо найбільше задоволення від роботи. Тут є цілий епізод, заснований на слешерах, і ми робимо багато відсилань до фільмів жахів", — зазначила акторка й додала, що новий сезон втратить романтичну лінію на користь більшого акценту на елементах жахів.

Дженна Ортега в образі Венздей Фото: Netflix

Емма Маєрс, яка зіграла сусідку Венздей — Енід Сінклер, висловлюється про другий сезон дуже позитивно: "Мені здається, тут багато класних "пасхалок". Це веселий сезон, і я дуже рада, що люди його побачать".

Зйомки продовження проходили в Ірландії.

Акторський склад

До акторського складу другого сезону повернуться Дженна Ортега, Кетрін Зета-Джонс, Луїс Гусман, Ісаак Ордоньєс та Емма Маєрс. До них приєднаються й нові актори: Тенді Ньютон, Стів Бушемі, Ноа Тейлор та співачка Леді Гага в епізодичній ролі.

Де дивитися серіал "Венздей"?

Другий сезон серіалу "Венздей"" (Wednesday) доступний ексклюзивно на Netflix. Перша частина (епізоди 1–4) з 6 серпня вже з’явились на платформі. Прем’єра другої частини (епізоди 5–8) відбудеться 3 вересня 2025 року. Українські дубляж та субтитри доступні на деяких інших платформах (зокрема через JustWatch).

Фільми та серіали дуже швидко з’являються й на піратських платформах в Україні, де їх пропонують переглянути безплатно онлайн. Частину таких сайтів недавно заблокували за порушення авторських прав.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Крім того, Netflix показав усі найбільші прем'єри 2025 року в одному ролику.