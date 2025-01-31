Netflix показав перші кадри другого сезону "Венсдей" (відео)

У новому сезоні Венсдей не зраджує собі й обіцяє ще більше тортур і моторошності.

Related video

Стримінговий сервіс Netflix показав тизер другого сезону серіалу "Венсдей" із Дженною Ортегою в головній ролі. Відомо, що прем'єра продовження запланована на кінець 2025 року, але точної дати релізу поки не озвучено. Судячи з перших кадрів, молодша Адамс зустрінеться з монстром Тайлером, якого влада закрила в психіатричній лікарні Віллоу-Гілл.

"У цьому сезоні мандрівка Венсдей темніша і складніша, оскільки вона стикається з сім'єю, друзями, новими таємницями і старими супротивниками, стрімко просуваючись у ще один рік у Nevermore", — розповіли Tidumi шоураннери та виконавчі продюсери Ел Гоф і Майлз Міллар.

Крім Дженні Ортеги, у другому сезоні знімалися Емма Маєрс (Енід Сінклер), Джой Сандей (Б'янка Барклай), Кетрін Зета-Джонс (Мортіша Аддамс) і Луїс Гусман (Гомес Аддамс). Режисером і виконавчим продюсером залишається Тім Бертон.

"Цей сезон буде масштабнішим і заплутанішим, ніж ви коли-небудь могли собі уявити", — обіцяє Кетрін Зета-Джонс.

Слова актриси перегукуються зі словами Гофа і Міллара.

"Ми з нетерпінням чекаємо можливості вивчити більше історій про сімейку Аддамс і раді представити еклектичний склад неймовірних нових персонажів", — кажуть виконавчі продюсери.

Серіал продовжить розкривати надприродні таємниці Венсдей Аддамс під час її навчання в академії Невермор.

"2-й сезон буде чудово темним, божевільним і таємничим. Якби ми сказали вам, чому, Венсдей вбила б нас. Тож наші губи запечатані", — інтригують сценаристи.

Коли серіал продовжили на другий сезон у січні 2023 року, шоу обіцяло більше "тортур" в анонсувальному відео.

"Венсдей дотримується своїх принципів і не прагне нікому догодити. Що я, як людина, яка раніше була величезним любителем догодити людям, дійсно поважаю", — говорила Ортега в лютому 2023-го.

Крім "старих" акторів, у новому сезоні глядачі побачать і нові обличчя, включно зі Стівом Бушемі, Біллі Пайпером, Іві Темплтон, Оуеном Пейнтером і Ноа Тейлором. Також можна очікувати на появу нових запрошених зірок: актора "Сімейки Аддамс" Крістофера Ллойда, Джоанни Ламлі, Тандіве Ньютон, Френсіс О'Коннор, Гейлі Джоела Осмента, Гізер Матараццо і Йонаса Суотамо.

Зйомки серіалу проходили в Ірландії.

Раніше Фокус писав про три найочікуваніші прем'єри лютого.