Що подивитися в лютому: 3 найочікуваніші прем'єри Netflix

Потокова платформа підготувала прем'єри, які розбавлять довгі зимові вечори.

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Лютий, останній місяць зими вступить у свої права зовсім скоро, і саме час визначитися, що цікавого подивитися в найдепресивніший період року. Стримінговий сервіс Netflix пропонує кілька прем'єр, які прикрасять нудні та довгі вечори.

"Типу вагітна"

"Типу вагітна" – американський комедійний фільм режисера Тайлера Спіндела за сценарієм Джулі Пайва та Емі Шумер. У головних ролях Шумер, Джилліан Белл, Бріанна Хоуї та Вілл Форте.

У центрі сюжету опиняється молода жінка Лейні, яка обділена увагою чоловіків і сильно заздрить вагітності своєї найкращої подруги. Намагаючись роздобути хоч якусь увагу оточуючих людей, вона починає носити накладний вагітний живіт. Але несподівано, в цей не найкращий момент, вона зустрічає чоловіка своєї мрії.

"Типу вагітна" – друга головна роль Шумер в оповідному фільмі для Netflix після значного списку стендап-виступів і її останньої появи в режисерському дебюті Джеррі Сайнфелда "Без глазурі: Історія Поп-Тартс". Актриса також стала співавтором сценарію. Крім неї, в картині знялися Джилліан Белл, Вілл Форте, Деймон Ваянс-молодший і Бріанна Гоуї.

Прем'єра фільму — 5 лютого.

"Відьмак: Сирени глибин"

"Відьмак: Сирени глибин" – анімаційний фентезійний драматичний фільм для дорослих, дія якого відбувається у всесвіті "Відьмака". Він заснований на оповіданні Анджея Сапковського "Трохи жертовності". Режисером виступив Кан Хей Чоль, сценарій написали Майк Островскі та Рей Бенджамін. Він розширює всесвіт Netflix, заснований на популярній франшизі відеоігор. У цьому останньому записі Геральт із Рівії виявляється втягнутим у багатовіковий конфлікт між людьми і русалками і повинен знайти спосіб розгадати їхню таємницю, щоб запобігти війні між королівствами.

Це другий повнометражний анімаційний фільм після "Відьмак: Кошмар Вовка". В англомовній версії Геральта озвучить Даг Кокл, який був його голосом в іграх "The Witcher". Однак у відео Відьмак начебто більш емоційний, і його обличчя радше нагадує Генрі Кавілла в цій ролі. В озвучці серіалу задіяні й актори з серіалу "Відьмак". Джоуї Бейті повернувся в ролі Лютика, і намальований персонаж справді схожий на нього, а Аня Чалотра озвучує Йенніфер.

Прем'єра — 11 лютого

"Дольче вілла"

"Дольче вілла" – романтична комедія Марка Вотерса із зіркою "Скандалу" Скоттом Фоулі. У фільмі розповідається історія успішного бізнесмена, який вирушає до Італії, щоб завадити своїй доньці-мрійниці Олівії відновити віллу, яка розвалюється, але дорогою він може відкрити для себе красу, магію і романтику цієї країни.

Прем'єра картини відбудеться 13 лютого, якраз до Дня святого Валентина.

Раніше Фокус писав про те, що Netflix показав прем'єри 2025 року в одному ролику.