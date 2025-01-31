Что посмотреть в феврале: 3 самых ожидаемых премьеры Netflix

Потоковая платформа подготовила премьеры, которые разбавят длинные зимние вечера.

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Февраль, последний месяц зимы вступит в свои права совсем скоро, и самое время определиться, что интересного посмотреть в самый депрессивный период года. Стриминговый сервис Netflix предлагает несколько премьер, которые скрасят скучные и длинные вечера.

"Как бы беременна"

"Как бы беременна" – американский комедийный фильм режиссера Тайлера Спиндела по сценарию Джули Пайва и Эми Шумер. В главных ролях Шумер, Джиллиан Белл, Брианна Хоуи и Уилл Форте.

В центре сюжета оказывается молодая женщина Лэйни, которая обделена вниманием мужчин и сильно завидует беременности своей лучшей подруги. Стараясь заполучить хоть какое-то внимание окружающих людей, она начинает носить накладной беременный живот. Но неожиданно, в этот не самый подходящий момент, она встречает мужчину своей мечты.

"Как бы беременна" — вторая главная роль Шумер в повествовательном фильме для Netflix после внушительного списка стендап-выступлений и ее последнего появления в режиссерском дебюте Джерри Сайнфелда "Без глазури: История Поп-Тартс". Актриса также стала соавтором сценария. Кроме нее, в картине снялись Джиллиан Белл, Уилл Форте, Дэймон Уайанс-младший и Брианна Хоуи.

Премьера фильма – 5 февраля.

"Ведьмак: Сирены глубин"

"Ведьмак: Сирены глубин" – анимационный фентезийный драматический фильм для взрослых, действие которого происходит во вселенной "Ведьмака". Он основан на рассказе Анджея Сапковского "Немного жертвенности". Режиссером выступил Кан Хей Чоль, сценарий написали Майк Островски и Рэй Бенджамин. Он расширяет вселенную Netflix, основанную на популярной франшизе видеоигр. В этой последней записи Геральт из Ривии оказывается втянутым в многовековой конфликт между людьми и русалками и должен найти способ разгадать их тайну, чтобы предотвратить войну между королевствами.

Это второй полнометражный анимационный фильм после "Ведьмак: Кошмар Волка". В англоязычной версии Геральта озвучит Даг Кокл, который был его голосом в играх "The Witcher". Однако в видео Ведьмак как будто более эмоциональный, и его лицо скорее напоминает Генри Кавилла в этой роли. В озвучке сериала задействованы и актеры из сериала "Ведьмак". Джоуи Бейти вернулся в роли Лютика, и нарисованный персонаж действительно похож на него, а Аня Чалотра озвучивает Йеннифер.

Премьера – 11 февраля

"Дольче вилла"

"Дольче вилла" – романтическая комедия Марка Уотерса со звездой "Скандала" Скоттом Фоули. В фильме рассказывается история успешного бизнесмена, который отправляется в Италию, чтобы помешать своей мечтательной дочери Оливии восстановить разваливающуюся виллу, но по пути он может открыть для себя красоту, магию и романтику этой страны.

Премьера картины состоится 13 февраля, как раз ко Дню святого Валентина.

Ранее Фокус писал про то, что Netflix показал премьеры 2025 года в одном ролике.