Netflix показал все крупнейшие премьеры 2025 в одном ролике (видео)

В Netflix обещают, что 2025 год будет очень насыщен качественным контентом и интригуют не только фильмами и сериалами, но и играми.

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Стриминговый сервис Netflix представил 160-секундный ролик, в котором намекнул на самые громкие премьеру платформы в 2025 году. Он был показан на ежегодной презентации фильмов, сериалов и игр компании, который прошел в Egyptian Theatre в Лос-Анджелесе. На мероприятии присутствовали такие звезды как Гильермо дель Торо, Бен Аффлек, Джон Мулани, Тина Фей и братья Даффер и другие.

Из ролика становится понятно, что в 2025-м зрители увидят такие хиты как "Очень странные дела", "Игра в кальмара", "Бенуа Бланк", "Счастливчик Гилмор", "Ведьмак", "Любовь слепа", "Кобра Кай", "Эмили в Париже", "Алиса в Пограничье" и многое другое.

По словам Белы Баджарии, директора по контенту Netflix, 2025 год может стать самым важным для потокового гиганта:

"Когда нас смотрят более 700 миллионов человек, мы не можем быть чем-то одним. Нам нужно быть лучшей версией всего"

Новые фильмы, такие как "Франкенштейн" от оскароносного режиссера Гильермо дель Торо, криминальный триллер RIP, пятый сезон "Очень странных дел", продолжение "Уэнсдей" и "Игры в кальмара" – лишь малая толика того, что запланировано к показу в этом году. Среди самых обсуждаемых названий – следующий фильм из серии "Достать ножи" Райана Джонсона "Проснись, мертвец" и картина Ноа Баумбаха "Джей Келли" с Джорджем Клуни.

В этом году Netflix уже выпустил фильм с Джейми Фоксом и Кэмерон Диас в главных ролях "Снова в деле", а также номинированный на "Оскар" фильм "Уоллес и Громит: Месть дичи". С выходом в 2024 году фильма "Эмилия Перес", получившего 13 номинаций на премию "Оскар", на руководителя отдела кино Дэна Лина оказывается давление, чтобы найти следующий большой хит стриминга, получивший признание критиков, и при этом выпустить сиквелы к таким любимцам публики, как "Старая гвардия".

Кроме новых сериалов, фильмов и шоу, Netflix, вдохновившись успехом игры "Squid Game: Unleashed", планирует запустить еще больше игр по мотивам популярных программ, от "Джинни и Джорджия" до "Ада одиночек". Баджария также объявила, что Netflix станет эксклюзивным домом для культовых видеоигр WWE 2K на мобильных устройствах, начиная с конца этого года.

Ранее Фокус писал про 9 самых ожидаемых сериалов Netflix в 2025 году.