"Уэнсдей" и "Черное зеркало": 10 самых ожидаемых сериалов Netflix в 2025 году

Впереди у Netflix ожидается грандиозный 2025 год, когда некоторые из самых популярных шоу потоковой платформы вернутся, а также дебютирует множество захватывающих новых сериалов.

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Хотя у многих из этих шоу нет четко установленных дат выхода, было подтверждено, что "Очень странные дела", "Среда", "Черное зеркало" и другие выйдут в 2025 году.

Помимо этих "возвращенцев", Netflix собирается выпустить несколько интригующих новых шоу в ближайшие 12 месяцев. У создателей Derry Girls и BoJack Horseman скоро появятся новые шоу на Netflix, а Роберт Де Ниро собирается появиться на телевидении в политическом триллере. Netflix вполне может преподнести еще несколько сюрпризов в 2025 году, но приятно видеть так много интересных шоу, поскольку календарь выпусков стриминга постепенно обретает форму. Об этом пишет screenrant.com.

"Как попасть в рай из Белфаста"

Большая часть фильма "Как попасть в рай из Белфаста" остается загадкой, но информации уже достаточно, чтобы считать его одним из самых захватывающих новых шоу Netflix 2025 года. История повествует о трех друзьях, которые воссоединяются в своем родном городе Белфасте, чтобы расследовать смерть одноклассника, в главных ролях проекта сыграют Ройзин Галлахер, Шинед Кинэн и Коайфхионн Данн. Сериал сочетает в себе элементы мистики и комедии.

Создательница Derry Girls Лиза МакГи, вероятно, ожидает еще один хит "Как попасть в рай из Белфаста". "Девочки Дерри" — одно из самых смешных телешоу последних лет, завоевавшее международную аудиторию благодаря успеху на стриминговых платформах. Действие нового шоу МакГи происходит в другой части Северной Ирландии, а персонажи — взрослые люди, но зрители могут ожидать больше черного юмора и остроумных диалогов.

"Нулевой день"

Роберт Де Ниро вообще обычно не появляется в телешоу, но в "Нулевом дне" он играет бывшего президента США, которому поручено найти источник смертельной кибератаки. К нему присоединится потрясающий актерский ансамбль, в который входят Джесси Племонс, Лиззи Каплан и Анджела Бассетт. "Нулевой день" описывается как напряженный триллер о политических заговорах, и трейлер также обещает много экшена.

Вполне возможно, Netflix опубликует больше информации о сериале "Zero Day" в ближайшие несколько недель, а также вероятен более подробный трейлер. На данный момент скудной информации о Zero Day уже достаточно, чтобы сделать его одним из самых захватывающих релизов Netflix за первые несколько месяцев 2025 года. Вроде бы это будет мини-сериал без особых шансов на второй сезон, но так мало высечено в камне, что все возможно.

Большой рот (8 сезон)

"Большой рот" стал одним из самых продолжительных шоу Netflix по оригинальному сценарию и одним из самых популярных анимационных шоу, но он должен завершиться 8-м сезоном в 2025 году. У восьмого сезона "Большого рта" пока нет установленной даты выхода, но Netflix подтвердил, что он выйдет в в 2025 году.

Поскольку пути Ника, Эндрю и Джесси, похоже, разошлись, восьмой сезон кажется подходящим временем для завершения "Большого рта". Шоу о взрослении не может длиться вечно, и будет интересно посмотреть, чем закончится финальный сезон для персонажей, и покажет ли он, какой может быть их взрослая жизнь. Джею, Лоле, Мисси и остальным персонажам понадобятся финалы их историй, но основная сюжетная линия сезона может быть сосредоточена на дружбе Ника и Эндрю, поскольку они столкнутся с новой проблемой, перейдя в разные школы.

"Короче говоря"

Поскольку "Большой рот" подходит к концу, Netflix надеиться, что "Короче говоря" станет одним из их флагманских анимационных шоу. Новая комедия создана творческой командой "Конь БоДжек", возможно, лучшего и самого влиятельного анимационного шоу Netflix из всех. Рафаэль Боб-Ваксберг и The Tornante Company Майкла Эйснера оба участвуют в проекте, предполагая, что "Long Story Short" может иметь тот же стиль быстрой комедии и анимации, что и "Конь БоДжек".

Сериал описывается как семейная комедия, действие которой происходит на протяжении длительного периода времени, и есть несколько намеков на то, что она затронет самые искренние струны, как и "Конь БоДжек". Хотя актерский состав, персонажи и детали истории остаются неизвестными, Netflix должен вскоре опубликовать дополнительную информацию.

"Районы"

Хотя "Очень странные дела" скоро закончатся, создатели шоу, возможно, уже подготовили следующий большой проект Netflix. Мэтт и Росс Даффер продюсируют "Районы", новое научно-фантастическое шоу, созданное Джеффри Аддиссом и Уиллом Мэтьюзом. На данный момент история остается чем-то вроде загадки, если не считать того факта, что в ней рассказывается о группе героев, столкнувшихся с потусторонней угрозой, которая кажется напоминающей "Очень странные дела". В официальном синопсисе довольно загадочно говорится, что угроза крадет "единственное, чего у героев нет… времени".

"Ты" (сезон 5)

Многие фанаты, вероятно, ожидали пятого сезона "Ты" в конце 2024 года, но Netflix подтвердил, что последний сезон шоу выйдет в 2025 году. Учитывая график съемок, было бы разумно ожидать, что пятый сезон "Ты" выйдет раньше, чем позже. Конец четвертого сезона показывает, что Джо, возможно, не сможет оставить позади свои прошлые проступки, поэтому в пятом сезоне он снова сможет вернуться к своим старым трюкам.

Был объявлен длинный список новых актеров в составе актерского состава пятого сезона "Ты", в то время как Шарлотта Ричи и Эд Спелирс также могут вернуться вместе с Пенном Бэджли. Тати Габриэль, Мэдлин Брюэр и звезда "Олененка" Нава Мау присоединяются к шоу, а Анна Кэмп из "Настоящей крови" играет двойную роль невесток Джо, Рейган и Мэдди. Так или иначе, история Джо закончится в 2025 году.

"Игра в кальмара" (сезон 3)

Хотя второй сезон игры "Кальмары" только что вышел, третий сезон уже запланирован к релизу. Это будет захватывающая новость для фанатов, которым пришлось ждать три года между первыми двумя сезонами. Огромный успех "Игры кальмаров" потребовал продолжения, поэтому снимали два сезона подряд, и планируется завершить работу третьим сезоном в 2025 году. Первоначальные отзывы о втором сезоне были положительными, что является многообещающим для будущего третьего сезона.

"Уэнсдей" (сезон 2)

Возвращение классических персонажей — это всегда риск, поскольку у фанатов уже есть свои ожидания, прежде чем сериал получит возможность говорить за себя. "Уэнсдей" бросила вызов в 2022 году, мгновенно став одним из крупнейших шоу Netflix и доказав, что "Семейка Аддамс" по-прежнему может быть актуальной в 21 веке. Игра Дженны Ортеги в роли Уэнсдей Аддамс сыграла ключевую роль в этом, поэтому интересно будет наблюдать ее возвращение во втором сезоне в 2025 году.

Съемки второго сезона завершились, но Netflix пока не назвал более конкретной даты релиза на 2025 год. К Дженне Ортеге, предположительно, присоединится большая часть актерского состава первого сезона, и похоже, что на этот раз Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман будут играть более важные роли. Среди других новых актеров — Стив Бушеми, Кристофер Ллойд и Джоанна Ламли. Большим персонажем в актерском составе является Леди Гага, но имя ее персонажа еще не названо.

"Черное зеркало" (сезон 7)

Шестой сезон "Черного зеркала" вышел после длительного перерыва, и в нем было несколько вызывающих разногласия эпизодов, которые отклонялись от замысла научно-фантастической антологии Чарли Брукера. В седьмом сезоне Брукер пообещал вернуться к тому, что он называет "черным зеркалом", что, по-видимому, означает, что все эпизоды будут содержать научную фантастику, а не чистую фантазию и ужасы, которые закрались в шестой сезон. Как всегда, актерский состав наполнен талантами.

"Очень странные дела" (сезон 5)

"Очень странные дела", возможно, является крупнейшим шоу Netflix не только с точки зрения статистики просмотров, но и с позиции его культурного влияния. После долгого ожидания сверхъестественное шоу завершит свой последний сезон в 2025 году. Жителям Хокинса, вероятно, предстоит еще одна решающая битва с Векной после того, как в конце 4 сезона злодей был побежден, но не уничтожен.

Братья Даффер утверждают, что у них была намечена сюжетная линия из нескольких сезонов еще до того, как они сняли первый сезон "Очень странных дел", а это говорит о том, что сериал может получить очень интригующий финал. Кажется вероятным, что пятый сезон "Очень странных дел" находится на пути к решающей финальной схватке. К счастью, сериал неоднократно доказывал, что он может сочетать эпическое научно-фантастическое зрелище с моментами юмора и душевности.

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