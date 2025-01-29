9 найочікуваніших серіалів Netflix у 2025 році

У Netflix намічається важливий 2025 рік, коли деякі з найпопулярніших шоу потокової платформи повернуться, а також дебютує безліч захопливих нових серіалів.

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Хоча у багатьох із цих шоу немає чітко встановлених дат виходу, було підтверджено, що "Дивні дива", "Середа", "Чорне дзеркало" та інші вийдуть у 2025 році.

Крім цих "поверненців", Netflix збирається випустити кілька інтригуючих нових шоу в найближчі 12 місяців. У творців Derry Girls і BoJack Horseman скоро з'являться нові шоу на Netflix, а Роберт Де Ніро збирається з'явитися на телебаченні в політичному трилері. Netflix цілком може піднести ще кілька сюрпризів у 2025 році, але приємно бачити так багато цікавих шоу, оскільки календар випусків стримінгу поступово набуває форми. Про це пише screenrant.com.

"Як потрапити до раю з Белфаста"

Більша частина фільму "Як потрапити до раю з Белфаста" залишається загадкою, але інформації вже достатньо, щоб вважати його одним із найзахопливіших нових шоу Netflix 2025 року. Історія оповідає про трьох друзів, які возз'єднуються у своєму рідному місті Белфасті, щоб розслідувати смерть однокласника, у головних ролях проєкту зіграють Ройзін Ґаллаґер, Шінед Кінен і Коайфхіонн Данн. Серіал поєднує в собі елементи містики та комедії.

Творець Derry Girls Ліза МакГі, ймовірно, очікує на ще один хіт "Як потрапити до раю з Белфаста". "Дівчатка Деррі" — одне з найсмішніших телешоу останніх років, яке завоювало міжнародну аудиторію завдяки успіху на стримінгових платформах. Дія нового шоу МакГі відбувається в іншій частині Північної Ірландії, а персонажі — дорослі люди, але глядачі можуть очікувати більше чорного гумору і дотепних діалогів.

"Нульовий день"

Роберт Де Ніро взагалі зазвичай не з'являється в телешоу, але в "Нульовому дні" він грає колишнього президента США, якому доручено знайти джерело смертельної кібератаки. До нього приєднається приголомшливий акторський ансамбль, до якого входять Джессі Племонс, Ліззі Каплан і Анджела Бассетт. "Нульовий день" описується як напружений трилер про політичні змови, і трейлер також обіцяє багато екшену.

Цілком можливо, Netflix опублікує більше інформації про серіал "Zero Day" найближчими кількома тижнями, а також імовірний більш докладний трейлер. Наразі мізерної інформації про Zero Day вже достатньо, щоб зробити його одним із найбільш захопливих релізів Netflix за перші кілька місяців 2025 року. Начебто це буде мінісеріал без особливих шансів на другий сезон, але так мало висічено в камені, що все можливо.

Великий рот (8 сезон)

"Великий рот" став одним із найтриваліших шоу Netflix за оригінальним сценарієм і одним із найпопулярніших анімаційних шоу, але він має завершитися 8-м сезоном у 2025 році. У восьмого сезону "Великого рота" поки немає встановленої дати виходу, але Netflix підтвердив, що він вийде 2025 року.

Оскільки шляхи Ніка, Ендрю і Джессі, схоже, розійшлися, восьмий сезон здається відповідним часом для завершення "Великого рота". Шоу про дорослішання не може тривати вічно, і буде цікаво подивитися, чим закінчиться фінальний сезон для персонажів, і чи покаже він, яким може бути їхнє доросле життя. Джею, Лолі, Міссі та іншим персонажам знадобляться фінали їхніх історій, але основна сюжетна лінія сезону може бути зосереджена на дружбі Ніка й Ендрю, оскільки вони зіткнуться з новою проблемою, перейшовши в різні школи.

"Коротше кажучи"

Оскільки "Великий рот" добігає кінця, Netflix сподівається, що "Коротше кажучи" стане одним із їхніх флагманських анімаційних шоу. Нова комедія створена творчою командою "Кінь БоДжек", можливо, найкращого і найвпливовішого анімаційного шоу Netflix з усіх. Рафаель Боб-Ваксберг і The Tornante Company Майкла Ейснера обидва беруть участь у проєкті, припускаючи, що "Long Story Short" може мати такий самий стиль швидкої комедії та анімації, як і "Кінь БоДжек".

Серіал описується як сімейна комедія, дія якої відбувається протягом тривалого періоду часу, і є кілька натяків на те, що вона зачепить найщиріші струни, як і "Кінь БоДжек". Хоча акторський склад, персонажі та деталі історії залишаються невідомими, Netflix має незабаром опублікувати додаткову інформацію.

"Райони"

Хоча "Дуже дивні справи" скоро закінчаться, творці шоу, можливо, вже підготували наступний великий проект Netflix. Метт і Росс Даффер продюсують "Райони", нове науково-фантастичне шоу, створене Джеффрі Аддіссом і Віллом Метьюзом. Наразі історія залишається чимось на кшталт загадки, якщо не брати до уваги того факту, що в ній розповідається про групу героїв, які зіткнулися з потойбічною загрозою, що здається схожою на "Дуже дивні справи". В офіційному синопсисі досить загадково йдеться про те, що загроза краде "єдине, чого в героїв немає... часу".

"Ти" (сезон 5)

Багато фанатів, ймовірно, очікували на п'ятий сезон "Ти" наприкінці 2024 року, але Netflix підтвердив, що останній сезон шоу вийде у 2025 році. З огляду на графік зйомок, було б розумно очікувати, що п'ятий сезон "Ти" вийде раніше, ніж пізніше. Кінець четвертого сезону показує, що Джо, можливо, не зможе залишити позаду свої минулі проступки, тому в п'ятому сезоні він знову зможе повернутися до своїх старих трюків.

Було оголошено довгий список нових акторів у складі акторського складу п'ятого сезону "Ти", в той час як Шарлотта Річі та Ед Спелірс також можуть повернутися разом з Пенном Беджлі. Таті Габріель, Медлін Брюер і зірка "Оленяти" Нава Мау приєднуються до шоу, а Анна Кемп зі "Справжньої крові" грає подвійну роль невісток Джо, Рейган і Медді. Так чи інакше, історія Джо закінчиться у 2025 році.

"Гра в кальмара" (сезон 3)

Хоча другий сезон гри "Кальмари" тільки-но вийшов, третій сезон уже заплановано до релізу. Це буде захоплива новина для фанатів, яким довелося чекати три роки між першими двома сезонами. Величезний успіх "Гри кальмарів" зажадав продовження, тому знімали два сезони поспіль, і планується завершити роботу третім сезоном у 2025 році. Початкові відгуки про другий сезон були позитивними, що є багатообіцяючим для майбутнього третього сезону.

"Венсдей" (сезон 2)

Повернення класичних персонажів — це завжди ризик, оскільки у фанатів уже є свої очікування, перш ніж серіал отримає можливість говорити за себе. "Венсдей" кинула виклик у 2022 році, миттєво ставши одним із найбільших шоу Netflix і довівши, що "Сімейка Аддамс", як і раніше, може бути актуальною в 21 столітті. Гра Дженни Ортеги в ролі Венсдей Аддамс зіграла ключову роль у цьому, тому цікаво буде спостерігати її повернення в другому сезоні 2025 року.

Зйомки другого сезону завершилися, але Netflix поки не назвав більш конкретної дати релізу на 2025 рік. До Дженни Ортеги, імовірно, приєднається більша частина акторського складу першого сезону, і схоже, що цього разу Кетрін Зета-Джонс і Луїс Гусман гратимуть важливіші ролі. Серед інших нових акторів — Стів Бушемі, Крістофер Ллойд і Джоанна Ламлі. Великим персонажем в акторському складі є Леді Гага, але ім'я її персонажа ще не названо.

"Чорне дзеркало" (сезон 7)

Шостий сезон "Чорного дзеркала" вийшов після тривалої перерви, і в ньому було кілька епізодів, що викликали розбіжності і відхилялися від задуму науково-фантастичної антології Чарлі Брукера. У сьомому сезоні Брукер пообіцяв повернутися до того, що він називає "чорним дзеркалом", що, мабуть, означає, що всі епізоди міститимуть наукову фантастику, а не чисту фантазію і жахи, які закралися в шостий сезон. Як завжди, акторський склад наповнений талантами.

"Дуже дивні справи" (сезон 5)

"Дуже дивні справи", можливо, є найбільшим шоу Netflix не тільки з погляду статистики переглядів, а й з позиції його культурного впливу. Після довгого очікування надприродне шоу завершить свій останній сезон у 2025 році. На жителів Хокінса, ймовірно, чекає ще одна вирішальна битва з Векною після того, як наприкінці 4 сезону лиходій був переможений, але не знищений.

Брати Даффер стверджують, що у них була намічена сюжетна лінія з кількох сезонів ще до того, як вони зняли перший сезон "Дивацтва", а це свідчить про те, що серіал може отримати дуже інтригуючий фінал. Здається ймовірним, що п'ятий сезон "Дуже дивних справ" перебуває на шляху до вирішальної фінальної сутички. На щастя, серіал неодноразово доводив, що він може поєднувати епічне науково-фантастичне видовище з моментами гумору і душевності.

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