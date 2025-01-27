Лучшие сериалы для просмотра на Netflix прямо сейчас

Какие сериалы на стриминговой платформе можно посмотреть сейчас. Самые интересные проекты.

Related video

Те, кто следит за самыми популярными телешоу Netflix, могут огорчиться, потому что все внимание аудитории переключается на подростковый ромком "XO, Китти". Об этом пишет radiotimes.com.

"XO, Китти" выходит из популярной трилогии подростковых ромкомов "Всем мальчикам…", в котором главным становится второстепенный персонаж из популярного фильма, когда девушка отправляется из своего дома в США в Южную Корею, чтобы открыть захватывающую, хотя и довольно устрашающую, новую главу.

Беззаботный сериал дает столь необходимое облегчение после триллеров "Игра в кальмара" и второго сезона и "Скучаю по тебе" Харлана Кобена.

С другой стороны, триллер "Черные голуби" остается одним из самых популярных телешоу стримера после почти двух месяцев с момента премьеры.

Итак, лучшие сериалы платформы Netflix прямо сейчас.

"Хелло, Китти"

Подростковая ромком-трилогия Netflix "Всем мальчикам…" возможно, не всем понравится, но те, кого тронула история юношеской любви, найдут для себя интерес в спин-оффе сериала "XO, Китти".

История начинается с главной героини Китти Сон-Кови (Анна Кэткарт), младшей сестры главной героини фильма Лары (Лана Кондор), когда она начинает следующую главу своей жизни, которая включает в себя поступление в новую школу в Сеуле, Южная Корея. Переезд рассматривается как благословение Китти, которая очень рада быть ближе к своему корейскому парню Дэ Хону, живущему на расстоянии. То есть до тех пор, пока она не узнает, что он, возможно, был не так верен ей, как она думала.

"Игра в кальмара"

Если вы один из немногих людей на Земле, которым еще предстоит увидеть вирусную сенсационную "Игру в кальмара", то вас ждет дикая, жестокая и заставляющая задуматься поездка. Прорывной южнокорейский сериал рассказывает о нескольких должниках, которым предоставляется возможность побороться за приз в 45,6 миллиардов вон, и все, что им нужно сделать, это поиграть в популярные детские игры.

Первый сезон "Игры кальмаров" превратился в одно из крупнейших шоу стримеров за все время – и недавно вышедший второй сезон, похоже, готов последовать этому примеру.

"Мо"

Мо Амер играет главную роль в этой комедийной драме, в которой рассказывается о человеке, пытающемся обеспечить жизнь себе и своей палестинской семье в Хьюстоне, штат Техас, пока они в вечном подвешенном состоянии ждут решения по своему заявлению о предоставлении убежища.

Возможно, это не звучит как предпосылка, вызывающая смех, но Мо не испытывает недостатка в запоминающихся шутках, но при этом никогда не приукрашивает отталкивающий и бесчеловечный опыт, который вынуждены терпеть бесчисленные лица, ищущие убежища.

Острые элементы триллера этого шоу поначалу могут действительно подкрасться к вам, но по ходу первого сезона становятся все более заметными. Мо попадает в орбиту опасных людей, сталкивается с непреодолимыми препятствиями как беженец без гражданства и демонстрирует пристрастие к напитку на основе кодеина, известному как "худой".

"Черные голуби"

Скучаете по Бонду? Что ж, "Черные голуби" могут быть просто тонизирующим средством, если вы ищете захватывающую шпионскую драму, и, хотя это не самые веселые из праздничных часов, действие происходит в Лондоне на Рождество, так что, речь идет о рождественских праздниках. Новый сериал может похвастаться актерским составом, полным знакомых британских актерских талантов, и сосредоточен на агенте под глубоким прикрытием Хелен (Кира Найтли), чья жизнь переворачивается с ног на голову, когда ее тайный любовник погибает в результате целенаправленного убийства.

"Сумасшествие"

Если вы ищете суровый триллер, который будет держать вас в напряжении, последняя ведущая постановка Колмана Доминго может вам подойти. В сериале рассказывается о Манси Дэниэлсе из Доминго, активисте, ставшим телевизионным экспертом, который берет творческий отпуск в лесу Поконос, но его жизнь переворачивается с ног на голову, когда его обвиняют в убийстве популярного сторонника превосходства белой расы.

За этим следует гонка за правдой, а также за его собственную жизнь, поскольку таинственная более широкая сеть, участвующая в этом преступлении, преследует и самого Манси.

"Дипломат"

После нашумевшего участия в сериале "Американцы" канала FX (теперь транслируемом на Disney Plus) знаменитая актриса Кери Рассел снялась в еще одном популярном политическом триллере "Дипломат".

В сериале рассказывается о Кейт Уайлер – недавно назначенном послом США в Великобритании – как она приспосабливается к своей новой жизни в Лондоне, одновременно справляясь с давлением, которое регулярно испытывает на нее ее работа. От реагирования на международные кризисы до создания важных политических альянсов, у нее будет много дел, поскольку зловещая угроза изнутри британского правительства начинает активизироваться.

"Адвокат из Линкольна"

Основанный на романах Майкла Коннелли, этот сериал повествует о жизни и делах Микки Халлера (которого играет Мануэль Гарсиа-Рульфо), выздоравливающего наркомана и адвоката по уголовным делам, который ведет свою практику на заднем сиденье своей машины — следовательно, Lincoln Navigator. название. Однако не позволяйте его скромному "офису" обмануть вас, потому что Микки великолепен в своем деле, и это к тому же хорошо, потому что его дела всегда нелегко собрать воедино.

"Идеальная пара"

Николь Кидман представляет еще одну захватывающую экранизацию популярного детективного романа. На этот раз она — мать богатого семейства, писательница, которая обеспокоена скорой свадьбой своего сына с менее богатой Амелией Сакс (Ева Хьюсон). Но могло ли это неодобрение привести ее к убийству? Вот в чем вопрос, когда на пляже находят тело, в результате чего каждый гость становится подозреваемым.

"Банды Лондона"

Этот динамичный, суровый криминальный триллер поразил зрителей, когда он впервые дебютировал на Sky, и теперь оба сезона доступны для потоковой передачи на Netflix в преддверии выхода третьего сезона.

В сериале снимались Апс Дирису, Джо Коул и Мишель Фэйрли, и основное внимание уделяется борьбе за власть между международными бандами, действующими в Лондоне, после убийства главы одной из преступных семей.

"Эмили в Париже"

Если вы ищете легкую, интересную и модную драму, которая позволит совместить просмотр телепередач с триллерами, захватывающими документальными фильмами и саспенс-драмами, то "Эмили в Париже" — это именно то, что вам нужно.

Сейчас идет четвертый сезон сериала, в котором рассказывается о Эмили (Лили Коллинз), которая переезжает во французскую столицу, чтобы работать в гламурной маркетинговой фирме. По пути она встречает новых друзей, романтическое пламя и пытается справиться со всеми драмами, которые может преподнести вам жизнь.

"Заводчики"

Как и Брассик до этого, Бридерс в течение последних нескольких лет незаметно наращивал количество поклонников на Sky и NOW, но вполне может расширить эту базу поклонников благодаря недавнему добавлению к Netflix. Мартин Фриман ("Ответчик") и Дэйзи Хаггард ("История лодки") играют роли родителей Пола и Элли, а в сериале рассказывается об их опыте воспитания детей на протяжении длительного периода времени.

Фактически, актеры, играющие своих детей, регулярно меняются местами по мере взросления персонажей, что позволяет создателям Фримену, Крису Аддисону и Саймону Блэквеллу исследовать различные проблемы, возникающие при воспитании малышей, маленьких детей, детей старшего возраста и, конечно же, подростки.

"Все существа, большие и малые"

Поскольку эта уютная драма Channel 5 готовится к выпуску своего пятого сезона в этом году, первый сезон теперь добавлен на Netflix, давая возможность насладиться ею совершенно новому кругу зрителей. Основанный на книгах, написанных Альфом Уайтом под псевдонимом Джеймс Хэрриот, сериал повествует о молодом ветеринаре Джеймсе, который обосновывается жизнью в Йоркшир-Дейлс.

В то время как будущие сезоны также посвящены началу Второй мировой войны, сериал никогда не отклоняется от своей основной миссии, которая заключается в том, чтобы обеспечить обнадеживающее, легкое наблюдение с добросердечной и теплой чувственностью.

"Бриджертоны"

Netflix не имел особой репутации в жанре исторической драмы, но все изменилось в карантинное Рождество 2020 года, когда мир нужно было немного подбодрить. Санта-Клаус представил самый великолепный сериал на потоковом сервисе 25 декабря. Основанный на популярных романах Джулии Куинн, "Бриджертон" рассказывает о восьми братьях и сестрах, ищущих свою любовь в сверкающем Лондоне эпохи Регентства.

"Джентельмен"

Загородные поместья, куриные костюмы и каннабис сочетаются в этом телевизионном проекте Гая Ричи, который возвращается к телевизионным корням, которые Ричи заложил для проекта перед его выпуском в виде фильма в 2020 году. В этом новом сериале из восьми частей мы следим за Эдди Хорниман (Тео Джеймс), который испытывает настоящий шок, когда унаследовал обширное загородное поместье своего отца и обнаруживает, что на самом деле там находится ошеломляющая империя каннабиса.

"Ты"

Мир был полностью захвачен, когда "Ты" запустился на Netflix в конце 2018 года, и с тех пор зрители не переставали оглядываться через плечо. Психологический триллер, действие которого происходит в Нью-Йорке, начался с жуткого (но в то же время довольно симпатичного) Джо Голдберга (которого играет Пенн Бэджли) и его развивающейся одержимости Гвиневрой Бек (Элизабет Лэйл).

На протяжении 10 серий мы с ужасом наблюдали, как его похоть переросла в ядовитое желание. Временами сериал Netflix заставляет вас смеяться, но по мере того, как тон истории меняется, меняется и беспокойство зрителя; это просто не тот сериал, который хочется смотреть в темноте перед сном.

Ранее Фокус писал о 5 фильмах Netflix в январе 2025 с неожиданными поворотами событий.