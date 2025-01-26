5 фильмов Netflix в январе 2025 с неожиданными поворотами событий

Посмотрите эти фильмы Netflix, пока вам не рассказали сюжет те, кто его уже посмотрел. Предлагаем 5 вариантов, которые не дадут вам заскучать.

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Нет ничего более приятного и удивительного, чем просмотр фильма с хорошим сюжетом, и, как крупнейший потоковый сервис на планете, Netflix, естественно, является домом для многих таких фильмов. В этих фильмах Netflix все не так, как кажется, и даже если вы ожидаете неожиданный поворот, вы все равно будете шокированы. Об этом пишет tomsguide.com.

Если вы ищете фильм Netflix, который вас шокирует, вы попали по адресу. Ниже представлены мои любимые фильмы Netflix с неожиданными поворотами событий, которых вы никогда не увидите. И не волнуйтесь, никаких спойлеров вы здесь не найдете. Итак, это лучшие фильмы Netflix с изюминкой, которые вы можете смотреть прямо сейчас…

"Олдбой" 2003

"Олдбой" — один из ответов по умолчанию, если вы попросите любого киномана назвать "фильм с изюминкой", и на это есть веская причина. Этот боевик-триллер 2003 года от режиссера Пак Чхан Ука представляет собой захватывающую историю с душераздирающим раскрытием в своей основе. Он также примечателен своей культовой "сценой в коридоре", которая является одной из лучших сцен боевых действий, когда-либо снятых, и по сей день не перестает вызывать у зрителей всплеск адреналина.

О Дэ Су (Чхве Мин Сик) — вечно отсутствующий отец и пьяница, которого похитили и заключили в тюрьму на 15 лет. Причиной его заключения является тайна, и в это время он не имеет связи с внешним миром. Освобожденный через полтора десятилетия, Дэ-су поглощен необходимостью найти своих похитителей и понять их мотивы. Получив помощь от молодого суши-повара (Кан Хе Чжон), ситуация становится только мрачнее, когда правда выходит на свет.

"Достать ножи: Стеклянная луковица" 2022

Первый фильм "Достать ножи" был утешительным возвратом к классическим детективным историям, но с достаточным количеством современных поворотов, чтобы сохранить свежесть. И хотя его продолжение немного преувеличено, "Стеклянная луковица" остается захватывающим и приятным продолжением. Как и во всех лучших загадках убийств, здесь вы будете угадывать убийцу на каждом этапе пути. Кроме того, Дэниел Крейг явно отлично справляется с главной ролью детектива Бенуа Блана.

В фильме "Стеклянная луковица", сценарий и режиссер которого снова написал Райан Джонсон, Блан (Крэйг) на этот раз возвращается, чтобы разгадать тайну на роскошном греческом острове. По приглашению технического магната Майлза Брона (Эдвард Нортон) Блан знакомится с разношерстной группой друзей магната. Но когда кого-то находят мертвым, тайны раскрываются, и оказывается, что у этой, казалось бы, сплоченной группы друзей есть мотив для убийства. Это идеальный выбор, если вы ожидаете неожиданные повороты.

"Апостол" 2018

"Апостол" — это фильм Netflix, который так и не оказался в центре внимания, когда он дебютировал на потоковом сервисе в октябре 2018 года. Эта готическая народная сказка, созданная Гаретом Эвансом (режиссером франшизы "Рейд"), немного медленная. Фильм динамичный, но время, проведенное с его очаровательными персонажами, окупается в третьем акте, когда все становится серьезно напряженным и более чем жутким.

Действие происходит в начале 20 века. Томас Ричардсон (Дэн Стивенс) должен отправиться на отдаленный валлийский остров после того, как его сестра попала в плен к таинственному религиозному культу. Прибыв в изолированное поселение, отрезанное от материка, он быстро обнаруживает, что это некогда идиллическое и мирное место таит в себе массу зловещих тайн и что лидер культа Малкольм (Майкл Шин), возможно, совсем не набожный человек. спаситель, которым он себя называет.

"Совершенство" 2019

Эллисон Уильямс, которую вы можете узнать по фильму "Прочь", играет главную роль в этом шокирующем триллере ужасов. "Совершенство" — это фильм, который запомнился мне, хотя прошло уже несколько лет с тех пор, как я последний раз смотрел его. Частично это из-за его многочисленные захватывающие сцены, но и потому, что его симфония поворотов идеально сочетается друг с другом, создавая захватывающую захватывающую поездку, которая постоянно удивляет.

Шарлотта (Уильямс) — проблемный музыкальный вундеркинд, вынужденный покинуть престижную школу, чтобы заботиться о неизлечимо больной матери. Вскоре после этого она обнаруживает, что требовательный директор школы Антон (Стивен Вебер) взял нового звездного ученика, фактически заменив Шарлотту в иерархии. Сказать что-то еще было бы спойлером, но давайте просто скажем, что в "Совершенстве" много слоев, и видеть, как их медленно снимают, шокирует и волнует.

"Простая услуга" 2018

Если вы ищете хорошие повороты событий, детективный жанр — благодатная почва, и один из лучших из всех, доступных в настоящее время на Netflix, — это "Простая услуга". Блейк Лайвли с режиссером Полом Фейгом. Это отчасти комедия, отчасти криминальный детектив и масса веселья. К тому же, сейчас прекрасное время для просмотра, поскольку продолжение находится в разработке.

Стефани (Кендрик) — мать-одиночка и видеоблогер, которая дружит с мамой одноклассницы своего сына Эмили Нельсон (Лайвли). У невероятно стильной Эмили, кажется, идеальная жизнь и муж (Генри Голдинг), но когда она исчезает, Стефани пытается разгадать тайну. Копаясь в прошлом и семейной жизни Эмили, Стефани открывает массу тайн и узнает, что внешность может быть очень обманчивой. Это отличный выбор, если вам нужен свежий триллер.

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