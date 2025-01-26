5 фільмів Netflix у січні 2025 року з несподіваними поворотами подій

Подивіться ці фільми Netflix, поки вам не розповіли сюжет ті, хто його вже подивився. Пропонуємо 5 варіантів, які не дадуть вам занудьгувати.

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Немає нічого приємнішого і дивовижнішого, ніж перегляд фільму з гарним сюжетом, і, як найбільший потоковий сервіс на планеті, Netflix, природно, є домом для багатьох таких фільмів. У цих фільмах Netflix все не так, як здається, і навіть якщо ви очікуєте несподіваний поворот, ви все одно будете шоковані. Про це пише tomsguide.com.

Якщо ви шукаєте фільм Netflix, який вас шокує, ви потрапили за адресою. Нижче представлені мої улюблені фільми Netflix з несподіваними поворотами подій, яких ви ніколи не побачите. І не хвилюйтеся, жодних спойлерів ви тут не знайдете. Отже, це найкращі фільми Netflix з родзинкою, які ви можете дивитися просто зараз...

"Олдбой" 2003

"Олдбой" — одна з відповідей за замовчуванням, якщо ви попросите будь-якого кіномана назвати "фільм із родзинкою", і на це є вагома причина. Цей бойовик-трилер 2003 року від режисера Пак Чхан Ука являє собою захоплюючу історію з несамовитим розкриттям у своїй основі. Він також примітний своєю культовою "сценою в коридорі", яка є однією з найкращих сцен бойових дій, коли-небудь знятих, і донині не перестає викликати у глядачів сплеск адреналіну.

О Де Су (Чхве Мін Сік) — вічно відсутній батько і п'яниця, якого викрали і ув'язнили на 15 років. Причиною його ув'язнення є таємниця, і в цей час він не має зв'язку із зовнішнім світом. Звільнений через півтора десятиліття, Де-су захоплений необхідністю знайти своїх викрадачів і зрозуміти їхні мотиви. Отримавши допомогу від молодого суші-кухаря (Кан Хе Чжон), ситуація стає тільки похмурішою, коли правда виходить на світло.

"Дістати ножі: Скляна цибулина" 2022

Перший фільм "Дістати ножі" був втішним поверненням до класичних детективних історій, але з достатньою кількістю сучасних поворотів, щоб зберегти свіжість. І хоча його продовження трохи перебільшене, "Скляна цибулина" залишається захопливим і приємним продовженням. Як і у всіх найкращих загадках убивств, тут ви будете вгадувати вбивцю на кожному етапі шляху. Крім того, Деніел Крейг явно відмінно справляється з головною роллю детектива Бенуа Блана.

У фільмі "Скляна цибулина", сценарій і режисер якого знову написав Раян Джонсон, Блан (Крейг) цього разу повертається, щоб розгадати таємницю на розкішному грецькому острові. На запрошення технічного магната Майлза Брона (Едвард Нортон) Блан знайомиться з різношерстою групою друзів магната. Але коли когось знаходять мертвим, таємниці розкриваються, і виявляється, що у цієї, здавалося б, згуртованої групи друзів є мотив для вбивства. Це ідеальний вибір, якщо ви очікуєте на несподівані повороти.

"Апостол" 2018

"Апостол" — це фільм Netflix, який так і не опинився в центрі уваги, коли він дебютував на потоковому сервісі в жовтні 2018 року. Ця готична народна казка, створена Гаретом Евансом (режисером франшизи "Рейд"), трохи повільна. Фільм динамічний, але час, проведений з його чарівними персонажами, окуповується в третьому акті, коли все стає серйозно напруженим і більш ніж моторошним.

Дія відбувається на початку 20 століття. Томас Річардсон (Ден Стівенс) має вирушити на віддалений валлійський острів після того, як його сестра потрапила в полон до таємничого релігійного культу. Прибувши в ізольоване поселення, відрізане від материка, він швидко виявляє, що це колись ідилічне і мирне місце приховує в собі масу зловісних таємниць, і що лідер культу Малкольм (Майкл Шин), можливо, зовсім не побожна людина, рятівник, яким він себе називає.

"Досконалість" 2019

Еллісон Вільямс, яку ви можете впізнати за фільмом "Геть", грає головну роль у цьому шокуючому трилері жахів. "Досконалість" — це фільм, який запам'ятався мені, хоча минуло вже кілька років відтоді, як я востаннє дивився його. Частково це через його численні захопливі сцени, а й через те, що його симфонія поворотів ідеально поєднується один з одним, створюючи захоплюючу захопливу поїздку, яка постійно дивує.

Шарлотта (Вільямс) — проблемний музичний вундеркінд, змушений покинути престижну школу, щоб піклуватися про невиліковно хвору матір. Незабаром після цього вона виявляє, що вимогливий директор школи Антон (Стівен Вебер) взяв нового зіркового учня, фактично замінивши Шарлотту в ієрархії. Сказати щось іще було б спойлером, але давайте просто скажемо, що в "Досконалості" багато шарів, і бачити, як їх повільно знімають, шокує і хвилює.

"Проста послуга" 2018

Якщо ви шукаєте хороші повороти подій, детективний жанр — благодатний ґрунт, і один із найкращих з усіх, доступних нині на Netflix, — це "Проста послуга". Блейк Лайвлі з режисером Полом Фейгом. Це частково комедія, частково кримінальний детектив і маса веселощів. До того ж, зараз чудовий час для перегляду, оскільки продовження перебуває в розробці.

Стефані (Кендрік) — мати-одиначка і відеоблогерка, яка дружить з мамою однокласниці свого сина Емілі Нельсон (Лайвлі). У неймовірно стильної Емілі, здається, ідеальне життя і чоловік (Генрі Голдінг), але коли вона зникає, Стефані намагається розгадати таємницю. Копаючись у минулому і сімейному житті Емілі, Стефані відкриває масу таємниць і дізнається, що зовнішність може бути дуже оманливою. Це чудовий вибір, якщо вам потрібен свіжий трилер.

Раніше Фокус писав рецензію до фільму "Сент-Екзюпері".