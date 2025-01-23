Нелюдська відвага в крижаній пустелі: рецензія на фільм "Сент-Екзюпері"

Творці фільму "Три мушкетери" представили своє прочитання біографічної історії Антуана де Сент-Екзюпері, в якій є місце справжній дружбі, нелюдській відвазі, людському генію і великій надії.

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В Україні стартував показ біографічної драми "Сент-Екзепюрі" режисера Пабло Агуеро ("Три мушкетери") з Луї Гаррелем і Венсаном Касселем у головних ролях. Фокус подивився фільм одним із перших і ділиться враженнями.

Про що фільм "Сент-Екзюпері" 2024

Творці біографічної стрічки переносять глядачів у центр Латинської Америки 1930-х років, у гірську гряду південноамериканських Кордильєр: саме там 30-річний льотчик Антуан де Сент-Екзюпері щодня здійснює смертельно небезпечні авіамаршрути для поштової компанії "Аеропосталь". Аеропорт компанії являє собою два ангари і коротку злітну смугу посеред небезпечної пустки, а кількість загиблих на маршруті льотчиків обчислюється десятками.

Сент-Екс (так називають Антуана колеги) працює на небезпечному рейсі з товаришем і старшим льотчиком Анрі Гійоме (Венсан Кассель). Чоловіків пов'язує велика щира дружба. Фільм починається з авіааварії, в яку потрапляє Сент-Екс: його літак здійснює аварійну посадку на воді, після чого починає тонути. Гійоме рятує друга, запливаючи на кілька десятків метрів від берега безлюдного острова в крижаній воді.

Кілька днів потому сам Гійоме вирушає у смертельно небезпечну місію через хребет Кордильєр і більше не виходить на зв'язок. Сент-Екзюпері робить сміливу рятувальну операцію в крижаній пустелі вбивчих гір на межі людських можливостей. Доля Гійоме залишається загадкою до кінця розповіді, під час якої Сент-Екс не тільки здійснює розвідувальні вильоти, а й вирушає просити допомоги у місцевої мафії в найближчому містечку. З помічників у Антуана — тільки Ноель (Діана Крюгер), дружина Анрі Гійоме, яка абсолютно впевнена, що чоловік живий і знайшов для себе тимчасовий притулок в умовах, де не здатний вижити ніхто.

Трейлер до фільму "Сент-Екзюпері" 2024 року

Між рядків

Протягом усього фільму не полишає відчуття, що режисер картини намагається створити повість-казку в стилі Сент-Екзюпері на основі історії про самого Екзюпері. Або, як мінімум, він дуже натхненний талантом письменника і віддає данину його творчості через його героїчну біографічну історію.

На своєму шляху Сент-Екс зустрічає героїв, які виглядають, скоріше, персонажами з червоної кімнати Девіда Лінча, аніж реальними людьми: дівчинка, що спостерігає за вітром, і маленький пастух із мертвою овечкою на руках. Вони розмовляють шарадами і натяками, але тільки вони можуть допомогти Сент-Ексу знайти Гійома.

У деяких сценах фільму Сент-Екзюпері сам схожий на свого маленького принца в пошуках друга Гійоме. Він відвідує пустельні схили, лагуни і крижані пустелі Анд, як маленький принц різні планети. Фільм, як і найпопулярніша повість Екзюпері, звертається до тем кохання, дружби, байдужості можновладців, втрат, самотності і, головне, — надії.

Одним словом, картина виглядає так, наче сам Антуан де Сент-Екзюпері написав до неї сценарій. Можливо, творці переслідували цю мету: атмосфера, колірна гамма сцен, емоційне напруження на тлі безлюдних пейзажів. Сент-Екс стоїть на крижаному пагорбі з довгим шарфом льотчика гвинтового літака, що майорить, на тлі темного неба і нічної крижаної пустелі. Так могла б виглядати обкладинка для нового видання казки.

Ще творці біографічної стрічки показали Екзюпері не лише мрійником і відважним льотчиком, а й талановитим інженером, який вимушено здійснює прорив у сфері аеродинаміки. Одна з найбільш красномовних сцен "Сент-Екзюпері" демонструє винахідливість молодого льотчика, який черпає натхнення в польоті кондорів, щоб дозволити своєму літаку перетнути Кордильєри. Він використовує теплий вітер, щоб злетіти вище, і знаходить спосіб летіти вночі в умовах нульової видимості. Це виглядає геніально і нерозважливо одночасно для епохи з дуже обмеженими, за сучасними мірками, технологіями. Сент-Екс неодноразово ризикує життям, попутно винаходячи інженерні нововведення в неймовірних умовах, і ви до кінця не знатимете, до чого його це приведе.

Раніше Фокус писав рецензію на фільм "Хороша погана дівчинка".