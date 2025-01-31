Netflix показав усі найбільші прем'єри 2025 року в одному ролику (відео)

У Netflix обіцяють, що 2025 рік буде дуже насиченим якісним контентом та інтригують не тільки фільмами та серіалами, а й іграми.

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Стримінговий сервіс Netflix представив 160-секундний ролик, у якому натякнув на найгучніші прем'єри платформи у 2025 році. Він був показаний на щорічній презентації фільмів, серіалів та ігор компанії, що відбулася в Egyptian Theatre в Лос-Анджелесі. На заході були присутні такі зірки як Гільєрмо дель Торо, Бен Аффлек, Джон Мулані, Тіна Фей, брати Даффер та інші.

З ролика стає зрозуміло, що у 2025-му глядачі побачать такі хіти, як "Дивні дива", "Гра в кальмара", "Бенуа Бланк", "Щасливчик Гілмор", "Відьмак", "Кохання сліпе", "Кобра Кай", "Емілі в Парижі", "Аліса в Прикордоннях" і багато іншого.

За словами Бели Баджарії, директорки з контенту Netflix, 2025 рік може стати найважливішим для потокового гіганта:

"Коли нас дивляться понад 700 мільйонів людей, ми не можемо бути чимось одним. Нам потрібно бути кращою версією всього"

Нові фільми, такі як "Франкенштейн" від оскароносного режисера Гільєрмо дель Торо, кримінальний трилер RIP, п'ятий сезон "Дивних див", продовження "Венздей" і "Ігри в кальмара" – лише мала дещиця того, що заплановано до показу цього року. Серед найбільш обговорюваних назв – наступний фільм із серії "Дістати ножі" Раяна Джонсона "Прокинься, мрець" і картина Ноа Баумбаха "Джей Келлі" з Джорджем Клуні.

Цьогоріч Netflix уже випустив фільм із Джеймі Фоксом і Кемерон Діас у головних ролях "Знову в справі", а також номінований на "Оскар" фільм "Воллес і Громіт: Помста дичини". З виходом 2024 року фільму "Емілія Перес", який отримав 13 номінацій на премію "Оскар", на керівника відділу кіно Дена Ліна чиниться тиск, щоб знайти наступний великий хіт стрімінга, який отримав визнання критиків, і при цьому випустити сиквели до таких улюбленців публіки, як "Стара гвардія".

Крім нових серіалів, фільмів і шоу, Netflix, надихнувшись успіхом гри "Squid Game: Unleashed", планує запустити ще більше ігор за мотивами популярних програм, від "Джині та Джорджія" до "Пекла одинаків". Баджарія також оголосила, що Netflix стане ексклюзивним домом для культових відеоігор WWE 2K на мобільних пристроях, починаючи з кінця цього року.

Раніше Фокус писав про 9 найочікуваніших серіалів Netflix у 2025 році.