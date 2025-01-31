Netflix показал первые кадры второго сезона "Уэнсдей" (видео)

В новом сезоне Уэнсдей не изменяет себе и обещает еще больше пыток и жути.

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Стриминговый сервис Netflix показал тизер второго сезона сериала "Уэнсдей" с Дженной Ортегой в главной роли. Известно, что премьера продолжения запланирована на конец 2025 года, но точная дата релиза пока не озвучена. Скдя по первым кадрам, младшая Адамс встретится с монстром Тайлером, которого власти закрыли в психиатрической больнице Уиллоу-Хилл.

"В этом сезоне путешествие Уэнсдей темнее и сложнее, поскольку она сталкивается с семьей, друзьями, новыми тайнами и старыми противниками, стремительно продвигаясь в еще один год в Nevermore", – рассказали Tidumi шоураннеры и исполнительные продюсеры Эл Гоф и Майлз Миллар.

Кроме Дженні Ортеги, во втором сезоне снимались Эмма Майерс (Энид Синклер), Джой Сандей (Бьянка Барклай), Кэтрин Зета-Джонс (Мортиша Аддамс) и Луис Гусман (Гомес Аддамс). Режиссером и исполнительным продюсером остается Тим Бертон.

"Этот сезон будет масштабнее и запутаннее, чем вы когда-либо могли себе представить", — обещает Кэтрин Зета-Джонс.

Слова актрисы перекликаются со словами Гофа и Миллара.

"Мы с нетерпением ждем возможности изучить больше историй о семейке Аддамс и рады представить эклектичный состав невероятных новых персонажей", — говорят исполнительные продюсеры.

Сериал продолжит раскрывать сверхъестественные тайны Уэнсдей Аддамс во время ее обучения в академии Невермор.

"2-й сезон будет восхитительно темным, сумасшедшим и таинственным. Если бы мы сказали вам, почему, Уэнсдей убила бы нас. Так что наши губы запечатаны", – интригуют сценаристы.

Когда сериал был продлен на второй сезон в январе 2023 года, шоу обещало больше "пыток" в анонсирующем видео.

"Уэнсдей придерживается своих принципов и не стремится никому угодить. Что я, как человек, который раньше был огромным любителем угодить людям, действительно уважаю", – говорила Ортега в феврале 2023-го.

Кроме "старых" актеров, в новом сезоне зрители увидят и новые лиц, включая Стива Бушеми, Билли Пайпер, Иви Темплтон, Оуэна Пейнтера и Ноа Тейлора. Также можно ожидать появления новых приглашенных звезд: актера "Семейки Аддамс" Кристофера Ллойда, Джоанны Ламли, Тандиве Ньютон, Фрэнсис О'Коннор, Хейли Джоэла Осмента, Хизер Матараццо и Йонаса Суотамо.

Съемки сериала проходили в Ирландии.

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