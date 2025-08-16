Топ 5 найсмішніших комедій з сенсом та інтригою, що підіймають настрій (відео)

Якщо вам немає чим зайнятися літніми вечорами, можна влаштувати домашній кіносеанс за коробкою попкорну. Пропонуємо список цікавих та дійсно смішних комедій, які допоможуть вийти з депресії.

Related video

У цьому списку картини з нестандартними сюжетами, які не лише підіймуть настрій, а й змусять задуматися про життя. Наприклад, чорні комедії "Справжній біль" та "Зависнути в Палм-Спрінгз". Менеджер з кінопрокату Андрій Пушкаш коротко розповідає Фокусу про кожен з цих фільмів.

Війна подруг нареченої

"Подружки нареченої" (2011), реж. Пол Фіг

Чудова комедія з Крістен Віґ в головних ролях. Історія про дружбу та підтримку, які так важливі в період, коли все життя йде шкереберть. Саме такий період проживає головна героїня Енні. Вона погоджується бути дружкою на весіллі своєї найкращої подруги, але знайомство з ще однією найкращою подругою нареченої перетвориться на справжню війну за її прихильність. Обожнюю цей фільм!

До речі, він був дуже успішним. Попри комедійний жанр, фільм мав низку номінації на "Оскар" та "Золотий глобус", а також зібрав у прокаті понад 300 млн.

Пошук другої половинки

"В активному пошуку" (2016), реж. Крістіан Дітер

Сюжет розповідає про Еліс, яка після розриву з хлопцем намагається зрозуміти, чого хоче від життя. Вона знайомиться з Робін — веселою та відчайдушною колегою, що вміє насолоджуватися свободою. Разом з іншими героями вони досліджують усі плюси й мінуси життя без пари.

Це легка і молодіжна історія про те, що після закінчення стосунків життя не закінчується, а бути самотнім — це не програш, а шанс пізнати себе і отримати море пригод.

Історія про впевненість

"Красуня на всю голову" (2018), реж. Еббі Кон, Макрт Сільверстайн

Неймовірна комедія з Еммі Шумер про любов до себе та впевненість. Історія про Рене — дівчину, яка завжди була незадоволена своєю зовнішністю, але після випадкового удару в голову прокидається з переконанням, що стала надзвичайно красивою, хоч ззовні не змінилася. Бувши впевненою в собі, Рене починає реалізовувати все те, що колись хотіла, але не наважувалась.

Простий сюжет, але в поєднані з чудовим гумором та акторською роботою Еммі Шумер, до біса приємний, надихаючий та відверто смішний.

Два брати у роуд-муві

"Справжній біль" (2024), реж. Джессі Айзенберг

Драматична комедія з елементами чорного гумору. Історія двоюрідних братів, які вперше за багато років зустрічаються у подорожі Польщею, щоб вшанувати пам’ять своєї бабусі, і на фоні сімейних історія згадують свої протиріччя.

Це дуже хороше роуд-муві про різницю в цінностях, біль та самотність з комедійним сюжетом. Це другий повнометражний фільм Джессі Айзенберга, який до речі, зіграв тут головну роль, а фільм був номінантом на "Оскар" та "Золотий глобус".

День бабака

"Зависнути в Палм-Спрінгз", реж. Макс Барбаков

Головні герої потрапили в "петлю часу" і проживають один й той самий день сотні разів. У фільмі багато легкого та іронічного гумору з філософським підтекстом, що вчить на прикладі героїв цінувати кожну мить життя, а фінал надихне на нові зміни.

Ця картина дивним чином залишився осторонь різних добірок, та й в цілому про неї мало хто знає, попри те, що рейтинг на iMDB — 7.4, а для комедій це неймовірний результат!

"Кожен з цих фільмі несе в собі певний меседж, цінність та сенс. Нехай вони принесуть щось хороше й у ваше життя, як мінімум гарний настрій", — підсумовує Андрій Пушкаш.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

На великі екрани у серпні виходить низка цікавих картин — від детективного трилера, культової комедії й бойовика до нової документалки українського "оскароносного" режисера Мстислава Чернова.

Також вийшов 2-й сезон серіалу "Венздей": де дивитися і що нам покажуть.

Крім того, газета The New York Times показала топ 100 фільмів XXI століття. У списку фігурують легендарні картини — "Гладіатор", "Інтерстеллар", "Володар перснів" та інші.