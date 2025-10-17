Должен увидеть каждый: 5 лучших фильмов в истории кино по версии iMDB

Фильмы, возглавившие рейтинг iMDB, захватывают зрителей от первой до последней минуты, а также заставляют переосмыслить жизнь и мировоззрение. Рассказываем, какие награды получили эти картины, а также, почему они настолько интересны и ценны.

17 октября 1990 года был создан крупнейший в мире сервис для оценки фильмов iMDB. Его основал киноман и программист Кол Нидгем вместе с другими энтузиастами, которые собирали информацию о фильмах. Позже разработчик усовершенствовал сайт, позволив ставить оценки и пользователям, а потом его платформу выкупил Amazon. Сейчас этот рейтинг имеет большое влияние на весь кинорынок: он является инструментом для зрителей и важным показателем для кинокомпаний.

В день рождения iMDB менеджер кинопроката Андрей Пушкаш рассказывает Фокусу о топ 5 шедевров мирового кино, которые завоевали сердца зрителей. Каждый кинолюбитель должен обязательно увидеть эти картины!

"12 разгневанных мужчин" (1957)

5 место, рейтинг iMDB — 9.0

Пятую позицию в этом списке занимает черно-белая криминальная драма о 12 присяжных, которые должны разобраться в деле и озвучить вердикт четырнадцатилетнему парню, которого обвиняют в убийстве родного отца.

Фильм снят по книге "12 разгневанных мужчин" Реджинальда Роуза, но, к сожалению, он вынужден прятаться "в тени" своих известных конкурентов, несмотря на то, что в 2007-м его отобрали для сохранения в Национальном реестре фильмов Библиотекой Конгресса США.

"Крестный отец 2" (1974)

4 место, рейтинг iMDB — 9.0

Четвертую строчку заслуженно занимает Фрэнсис Форд Коппола и его продолжение "Крестного отца". Зрителям показывают 2 сюжетные линии: раннее становление Дона Корлеоне, который из эмигранта стал главой целой мафии и его сына Майкла (Аль Пачино), он после смерти отца продолжает его дело и постепенно теряет человечность и родственные связи.

Как и первая часть, фильм получил 11 номинаций на премию "Оскар", получив главную награду — "Лучший фильм года", но в кассовых сборах значительно проиграл оригиналу. Фильм подарил нам много новых лиц, среди которых Дайан Китон.

"Темный рыцарь" (2008)

3 место, рейтинг iMDB — 9.1

Третье место занимает единственная экранизация комикса в этой подборке. Эта картина стала одной из лучших в карьере Кристофера Нолана, собрав множество наград и более 1 миллиарда долларов в мировом прокате. К сожалению, свою последнюю роль там сыграл Хит Леджер.

Новый взгляд на Бэтмена и Джокера, захвативший зрителей невероятными спецэффектами, сюжетом и актерской игрой, до сих пор остается любимым для многих фанатов по всему миру!

"Крестный отец" (1972)

2 место, рейтинг iMDB — 9.2

В шаге к лидерству снова Фрэнсис Форд Коппола со своей криминальной драмой "Крестный отец". Культовая лента о главе семейства, стремящегося передать свой преступный бизнес наследнику, которого сыграл тогда еще юный и красивый Аль Пачино.

Лента получила целых 11 номинаций на премию "Оскар" и стала лучшим фильмом 1972 года!

"Побег из Шоушенка" (1994)

1 место, рейтинг iMDB — 9.3

Самый рейтинговый фильм в мире "Побег из Шоушенка". Это экранизация Стивена Кинга, драматическая лента о банкире Энди Дюфрейне, которого несправедливо приговорили к пожизненному заключению. В тюрьме он проходит все "девять кругов ада", однако не теряет надежду и человечность. Находчивый человек сдружился с другим заключенным и решается на побег.

Шедевр мирового кино получил 7 номинаций на "Оскар" и заслуженный статус культовой картины.

Рейтинг iMDB ни в коем случае не является истиной в последней инстанции, а лишь одним из дополнительных инструментов, чтобы выбрать фильм, достойный просмотра. Есть немало стоящих лент, которые не попали в этот список.

"Последнюю позицию в Топ 250 самых рейтинговых фильмов занимает один из моих любимых фильмов "Прислуга" (2011) с рейтингом — 8.1. Фильм на основе романа Кэтрин Стокетт о начинающей писательнице, которая хочет написать книгу о жизни темнокожих горничных во время движения за гражданские права в США. Замечательный фильм, а книга еще прекраснее! Сейчас iMDB является важным элементом всей индустрии, в частности способствует маркетинговым кампаниям. Киностудии следят за iMDB для понимания настроения аудитории. Вот так из маленькой базы данных одного кинолюбителя получился настоящий рычаг влияния в киноиндустрии", — рассказывает Андрей Пушкаш.

