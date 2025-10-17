Має побачити кожен: 5 найкращих фільмів в історії кіно за версією iMDB

Фільми, що очолили рейтинг iMDB, захоплюють глядачів від першої до останньої хвилини, а також змушують переосмислити життя й світогляд. Розповідаємо, які нагороди отримали ці картини, а також, чому вони настільки цікаві та цінні.

17 жовтня 1990 року був створений найбільший у світі сервіс для оцінки фільмів iMDB. Його започаткував кіноман та програміст Кол Нідгем разом з іншими ентузіастами, які збирали інформацію про фільми. Згодом розробник вдосконалив сайт, дозволивши ставити оцінки й користувачам, а ще пізніше його платформу викупив Amazon. Нині цей рейтинг має великий вплив на весь кіноринок: він є інструментом для глядачів та важливим показником для кінокомпаній.

У день народження iMDB менеджер з кінопрокату Андрій Пушкаш розповідає Фокусу про топ 5 шедеврів світового кіно, які завоювали серця глядачів. Кожен кінолюбитель має обов’язково побачити ці картини!

"12 розгніваних чоловіків" (1957)

5 місце, рейтинг iMDB – 9.0

П’яту позицію в цьому списку посідає чорно-біла кримінальна драма про 12 присяжних, які мають розібратися у справі та озвучити вердикт чотирнадцятирічному хлопцю, якого звинувачують у вбивстві рідного батька.

Фільм знятий за книгою "12 розгніваних чоловіків" Реджинальда Роуза, але, на жаль, він змушений ховатися "в тіні" своїх відомих конкурентів, попри те, що 2007-го його відібрали для збереження у Національному реєстрі фільмів Бібліотекою Конгресу США.

"Хрещений батько 2" (1974)

4 місце, рейтинг iMDB – 9.0

Четверту сходинку заслужено посідає Френсіс Форд Коппола та його продовження "Хрещеного батька". Глядачам показують 2 сюжетні лінії: раннє становлення Дона Корлеоне, який з емігранта став очільником цілої мафії та його сина Майкла (Аль Пачіно), котрий після смерті батька продовжує його справу та поступово втрачає людяність та родинні зв’язки.

Як і перша частина, фільм отримав 11 номінацій на премію "Оскар", отримавши головну нагороду – "Найкращий фільм року", але в касових зборах значно програв оригіналу. Фільм подарував нам багато нових обличь, серед яких Даян Кітон.

"Темний лицар" (2008)

3 місце, рейтинг iMDB – 9.1

Третю сходинку посідає єдина екранізація коміксу в цій добірці. Ця картина стала однією із найкращих у кар’єрі Крістофера Нолана, зібравши безліч нагород та понад 1 мільярда доларів у світовому прокаті. На жаль, свою останню роль там зіграв Хіт Леджер.

Новий погляд на Бетмена та Джокера, що захопив глядачів неймовірними спецефектами, сюжетом та акторською грою, досі залишається улюбленим для багатьох фанаті по всьому світу!

"Хрещений батько" (1972)

2 місце, рейтинг iMDB – 9.2

За крок до лідерства знову Френсіс Форд Коппола зі своєю кримінальною драмою "Хрещений батько". Культова стрічка про голову сімейства, що прагне передати свій злочинний бізнес спадкоємцеві, якого зіграв тоді ще юний і вродливий Аль Пачіно.

Стрічка отримала цілих 11 номінацій на премію "Оскар" та стала найкращим фільмом 1972 року!

"Втеча з Шоушенка" (1994)

1 місце, рейтинг iMDB – 9.3

Найбільш рейтинговий фільм у світі "Втеча з Шоушенка". Це екранізація Стівена Кінга, драматична стрічка про банкіра Енді Дюфрейна, якого несправедливо засудили до довічного ув’язнення. У в’язниці він проходить всі "дев’ять кіл пекла", проте не втрачає надію та людяність. Винахідливий чоловік здружився з іншим ув’язненим та наважується на втечу.

Шедевр світового кіно отримав 7 номінацій на "Оскар" та заслужений статус культової картини.

Рейтинг iMDB в жодному випадку не є істиною в останній інстанції, а лише одним з допоміжних інструментів, щоб обрати фільм, вартий перегляду. Є чимало вартісних стрічок, які не потрапили в цей список.

"Останню позицію в Топ 250 найбільш рейтингових фільмів посідає один із моїх улюблених фільмів "Прислуга" (2011) з рейтингом — 8.1. Фільм на основі роману Кетрін Стокетт про письменницю-початківця, яка хоче написати книжку про життя темношкірих покоївок під час руху за громадянські права в США. Чудовий фільм, а книжка ще прекрасніша! Зараз iMDB є важливим елементом всієї індустрії, зокрема сприяє маркетинговим кампаніям. Кіностудії слідкують за iMDB для розуміння настрою аудиторію. Ось так з маленької бази даних одного кінолюбителя вийшов справжній важіль впливу в кіноіндустрії", — розповідає Андрій Пушкаш.

