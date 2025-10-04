Інтриги, скандали, розслідування: 7 найцікавіших фільмів жовтня у кіно

У жовтні планується чимало прем’єр, серед них: комедії, жахи, документальні фільми, фантастика, спортивні драми та навіть сатира. Глядачам точно буде на що подивитися у кінотеатрах!

Related video

Коротко про найцікавіші прем’єри жовтня Фокусу розповідає менеджер з кінопрокату Андрій Пушкаш. У його добірку потрапили релізи різних жанрів, які не залишать байдужими навіть вибагливих поціновувачів кіно. Зокрема, варто звернути увагу на новий шедевр "Буґонія" Йоргоса Лантімоса ("Бідолашні створіння") з Еммою Стоун в головній ролі. Пропустити цю новинку — злочин!

Український зомбі-горор

"Каховський об’єкт", реж. Олексій Тараненко (з 1 жовтня)

Жовтень розпочнеться одним з найбільших українських релізів цього року — "Каховський об’єкт". Це фільм жахів про українських військових, які на території Каховського водосховища знаходять бункер. Там радянська влада проводила досліди над людьми. Відкривши таємничу схованку, воїни потрапили в пастку — назовні вилізли живі мерці.

Це перший повнометражний український зомбі-горор, знятий студією Film.ua. У стрічці присутня пряма критика радянської влади та її ідеології. Режисер за допомогою ігрового кіно деромантизує СРСР.

Переплетення світів

"Трон Арес", реж. Йоакім Реннінг (з 9 жовтня)

Фанати франшизи "Трон" та поціновувачі кіберпанку зможуть оцінити новий фільм про програму Арес. Головний герой (Джаред Лето) вирушає з цифрового світу в реальний для виконання важливої місії.

До речі, це буде перший фільм, де поєднали цифровий та реальний світи. Ймовірно, творці залишили простір для розширення франшизи, але все залежатиме від касових зборів. Варто зазначити, що фанати були приємно вражені, коли Walt Disney Pictures продемонстрували перший трейлер, де показані елементи з всесвіту Трон: темний атмосферний дизайн, світлові траси та сліди.

Спортивна драма

"Незламний", реж. Бенні Сафді (з 9 жовтня)

9 жовтня в прокат виходить резонансна спортивна драма, де зіграв Олександр Усик! Фільм покаже реальну історію бійця MMA та UFC — Марка Керра, відомого як "руйнівна машина". Він був справжнім чемпіоном й прославився у медіа, проте, як часто трапляється, за картинкою успішного чемпіона ховається купа особистих проблем та перешкод.

Для Олександра Усика це дебют в голлівудському кіно — він зіграв українського кікбоксера Ігоря Вовчанчина. Окрім спортсмена, на екрані з’являться Емілі Блант та Двейн Джонсон у головній ролі. Нічогенька компанія для дебюту!

Режисер Бенні Сафді часто у своїх фільмах акцентує на психологічному стані героїв та використовує похмуру атмосферу, саме тому, окрім видовищних боїв, глядачам слід чекати на потужну внутрішню драму.

Документалка, що надихає

"Друге дихання", реж. Марія Кондакова (з 9 жовтня)

Стрічка про п’ятьох українських ветеранів з ампутаціями. Разом вони мають піднятись на вершину гори Кіліманджаро (5 895 метрів над рівнем моря) у Танзанії й розгорнути там український прапор.

Фільм показує, як військові долають не тільки фізичний біль, а й внутрішній, переосмислюють свої травми, борються з гірською хворобою та стереотипами. Підготовка військових тривала 4 місяці, а сходження зайняло аж 6 днів. Як повідомили продюсери, цей проєкт — благодійний. Усі прибутки від фільму будуть передані на фонд "Друге дихання", який допомагає ветеранам з ампутаціями пройти фізичну та психологічну реабілітацію.

Трилер про серійного вбивцю

"Чорний телефон 2", реж. Скотт Дерріксон (з 16 жовтня)

Продовження успішного трилера 2021 року за мотивами оповідання Стівена Кінга про викрадення маленького хлопчика, який опиняється у підвалі серійного вбивці. Дитині вдається врятуватися за допомогою послання від попередніх жертв.

У цій частині події відбуваються через 4 роки. Головний герой, якому виповнилося 17 років, намагається оговтатись від пережитого, але його сестра отримує дивні дзвінки та бачить один й той самий сон — про вбитих трьох хлопців у зимовому таборі. Щоб знайти зв’язок між сном та дзвінками, вони прямують у табір, де знову зустрічають того самого вбивцю.

Стівен Кінг вже оцінив фільм, назвавши його "сильнішим за перший". Після касового успіху першої частини продовження також довірили Скотту Дерріксону, який раніше знімав "Сіністер", "Доктор Стрендж" та цьогорічну прем’єру на Netflix — "Ущелина".

Комедія про наболіле

"Батьківські збори", реж. Мітя Шмурак (з 30 жовтня)

Комедія про батьківські збори в школі, куди приходять родичі відмінниці, заклопотана мама, батько, який завітав вперше, та багачі, що готові на все, аби їхня дитина була першою. Потроху збори переростають у справжні дебати, розкриваючи недоліки шкільної системи освіти, особисті сімейні проблеми та таємниці кожної з родин.

Студія "Мамахохотала" після успіху "Збори ОСББ" зрозуміла, що не слід зупинятися. Менше ніж за рік вони написали та зняли новий фільм, який обіцяє бути легким смішним та трішки повчальним.

Новий шедевр

"Буґонія", реж. Йоргос Лантімос (з 30 жовтня)

Закінчуємо місяць новим фільмом Йоргоса Лантімоса ("Бідолашні створіння") з Еммою Стоун в головній ролі. Це сатирична фантастика про двоє чоловіків, які одержимі теорією змови. Вони викрадають директорку компанії, бо впевненні, що та інопланетянка, яка хоче знищити світ!

Це вже четверта спільна робота з Еммою Стоун. Цього разу акторці довелось повністю поголити голову. Йоргос Лантімос кожним своїм фільмом робить прорив у кіномистецтві, вигадує щось по-справжньому особливе — таке, що глядач не бачив раніше. Цього разу "під соусом" комедії та сатири.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про:

Топ 5 найсмішніших комедій з сенсом та інтригою, що підіймають настрій. У цьому списку картини з нестандартними сюжетами, які не лише підіймуть настрій, а й змусять задуматися про життя.

7 цікавих фільмів на будь-який смак, які розірвуть прокат у вересні.

У середу, 3 вересня, на стримінговому сервісі Netflix офіційно вийшов фінал другого сезону серіалу "Венздей". Фанати з нетерпінням чекали, чим же закінчиться ця карколомна історія.