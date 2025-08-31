7 цікавих фільмів на будь-який смак, які розірвуть прокат у вересні (відео)

Перший місяць осені подарує українським глядачам цілу низку довгоочікуваних прем’єр на великих екранах. У нашому списку жахи, документалки, романтичні й психологічні драми, екранізація аніме та ще багато чого цікавого. Кожен знайде щось для себе!

Серед обов’язкових до перегляду картин — хіти різних жанрів, зокрема горор "Закляття 4: Останній обряд", карколомна драма "Абатство Даунтон", документалка "Антарктида" Антона Птушкіна, а також суміш трилера з екшином "Одна битва за іншою", де зіграв Леонардо Ді Капріо.

Коротко про кожен фільм Фокусу розповідає менеджер з кінопрокату Андрій Пушкаш.

Боротьба з демоном

"Закляття 4: Останній обряд", реж. Майкл Чавес (з 4-го вересня)

Розпочнемо осінь з, напевно, найочікуванішого фільму цього року в жанрі жахи — "Закляття 4: Останній обряд". Фільм буде останнім у франшизі й завершить історію дослідників Еда і Лорейн Воренів. Вони цього разу перетнуться з демоном, якого не змогли подолати під час своєї першої справи. У сюжеті має з’явитися їхня доросла донька Джуді, а також славнозвісна лялька "Анабель".

У основу фільму лягла реальна історія сім’ї Смурлів, яка у 1980-х роках зіштовхнулась з паранормальними явищами у своєму будинку в Пенсильванії. До речі, Ед і Лорей Ворени — це реальне подружжя, яке займалося дослідженням паранормальних явищ в Америці. Ед помер ще у 2006 році, а Лорейн пішла з життя у 2019-му. Раніше вона особисто долучалась до зйомок попередніх частин.

Подорож на край світу

"Антарктида", реж. Антон Птушкін (з 4-го вересня)

Документальна стрічка мандрівника Антона Птушкіна розповідає про мандрівку на українську антарктичну станцію "Академік Вернадський". Це історія про людей, які досліджують майбутнє планети, живучи в умовах, де немає магазинів, дерев та особистого простору.

На презентації фільму Антон зізнався, що не планував знімати фільм, а мав на меті зняти випуск для свого YouTube-каналу, але матеріалу було настільки багато, що вирішив змонтувати цілий фільм!

Стрічка орієнтований на загальну аудиторію, тож підійде для усієї сім’ї. Відзняті кадри мають приголомшливий вигляд на великому екрані.

Скандальне розлучення

"Абатство Даунтон", реж. Саймон Кертіс (з 10-го вересня)

Розкішна драма стане завершальною у франшизі та покаже історію Леді Мері, яка потрапляє в центр суспільного скандалу через своє розлучення, що загрожує репутації родини та залишає їх у фінансовій скруті. Вона має гідно подолати цей період, щоб очолити Даунтон після свого батька, лорда Кроулі.

Це особливий фільм для фанатів, адже закінчується ціла епоха, яка тривала понад десятиліття й охопила серіал (2010–2015), два фільми (2019, 2022) й фінал, який, швидше за все, буде присвячений Меггі Смітт.

Полювання на демонів

"Вбивця демонів: Замок нескінченності", реж. Харуо Сотозакі та Хікару Кондо (з 11-го вересня)

Екранізація, ймовірно, найпопулярнішого аніме у світі — Demon Slayer. Це історія про героя, сім’ю якого вбили демони, а сестру перетворили на такого ж монстра, саме тому він стає мисливцем, щоб помститися їм, знищити головного антагоніста — Мудзана — та повернути свою сестру.

Творці аніме раніше оголосили, що планують випустити три повнометражні мультфільми й закінчити франшизу. Перша з трьох анонсованих картин виходить уже 11 вересня.

Сила кохання проти окупації

"Медовий місяць", реж. Жанна Озірна (з 11-го вересня)

Українська психологічна драма з елементами трилера розгортається на тлі повномасштабного вторгнення. У центрі історії молода пара, яка проводить свою першу ніч у новій квартирі неподалік Києва, проте вже наступного ранку опиняється в окупації. Молодята не можуть евакуюватися, тож змушені провести 5 днів в замкненій квартирі без води, зв’язку та запасів їжі.

Унікальний фільм, адже поєднує максимально різні жанри, зокрема трилер та романтичну драму. Головні герої проходять через складні випробовування, борючись зі страхом задля виживання.

Подорож у минуле

"Велика смілива красива подорож", реж. Когонада (з 18-го вересня)

Романтична фентезі-пригода про пару, що познайомились на весіллі у спільних друзів. Вони знаходять магічні двері й потрапляють у свої спогади — інколи сумні, інколи веселі, — щоб переосмислити або змінити своє минуле.

Режисер фільму Когонада (американець корейського походження) відомий завдяки фільмам "Колумбус" і "Після Янґа", а також серіалам "Пачінко" та "Аколіт". Одна з окрас фільму — його актори: Марго Роббі та Колін Фаррелл.

Пошук доньки

"Одна битва за іншою", реж. Пол Томас Андерсон (з 25-го вересня)

Закінчуємо вересень разом з Леонардо Ді Капріо та його першої роботи з Полом Томасом Андерсоном. Пол креативний режисер, тож це буде суміш сатиричної драми з екшином, криміналом та трилером. Фільм розкаже історію Бобі — колишнього революціонера, який після 16 років тиші мусить знову зібрати свою команду, адже їхній колишній ворог викрав його доньку.

Власне, фільм адаптований за романом Томаса Пінчона "Vineland", але дія перенесена у XXI століття. Потенційно стрічка може стати однією із найкращих цьогоріч через політичний підтекст, чорний гумор та нотки абсурду, але цікаво, як український глядач на це відреагує.

