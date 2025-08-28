Фільм Мстислава Чернова представить Україну на "Оскарі-2026": що відомо

Документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" українського режисера Мстислава Чернова представлятиме Україну на 98-й премії "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

Related video

Український Оскарівський Комітет обрав стрічку "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова, який уже раз переміг на церемонії кінопремії у 2023 році з документальною картиною "20 днів у Маріуполі". Про це йдеться в заяві організації від 28 серпня.

"Це безкомпромісно чесний і пронизливий документальний твір, який занурює у реальність російсько-української війни крізь людський досвід — крихкий, виснажливий і водночас сповнений гідності. Цей український фільм має стати ще більш видимим у світі, адже він говорить від імені тих, хто щодня захищає свободу і право на життя", — йдеться в комітету.

Трейлер фільму "2000 метрів до Андріївки"

Фільм показує події українського контрнаступу на Бахмутському напрямку у вересні 2023 року. Зокрема, нова стрічка Чернова висвітлює роботу взводу українських військових 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України (ЗСУ), які мають подолати укріплений ліс для деокупації села Андріївка. Зараз стрічку вже можна подивитися в українських кінотеатрах.

"Це честь для нас представляти Україну в категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" на премії "Оскар". Ми зробимо все можливе, щоб голоси України та українських військових було чутно. Зараз це видається особливо важливим, коли з самого ранку стався масований обстріл Києва. Я отримую новину про відбір, поки знімаю, як тіла цивільних дістають з-під завалів. І це накладає ще більшу відповідальність на нас, документалістів, митців, — говорити зі світом, кричати йому про те, що відбувається, навіть тоді, коли це здається марним", — відреагував Мстислав Чернов у день чергового масованого обстрілу Києва російськими ракетами та дронами.

Шортлист із 15 фільмів у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" буде оголошено 16 грудня 2025 року, а 5 номінованих фільмів стануть відомі пізніше, 22 січня 2026 року. Сама церемонія 98-ї премії "Оскар" відбудеться 15 березня 2026 року.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Мстислав Чернов отримав запрошення до Американської Академії кінематографічних мистецтв і наук.

Режисер розповів про інший бік слави, яку приніс йому "Оскар".

Крім того, Чернов і зірка "Оппенгеймера" Кілліан Мерфі привітали один одного з тріумфом на 96-й церемонії вручення кінопремії "Оскар".