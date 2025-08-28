Фильм Мстислава Чернова представит Украину на "Оскаре-2026": что известно

Документальный фильм "2000 метров до Андреевки" украинского режиссера Мстислава Чернова будет представлять Украину на 98-й премии "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм".

Украинский Оскаровский Комитет выбрал ленту "2000 метров до Андреевки" режиссера Мстислава Чернова, который уже раз победил на церемонии кинопремии в 2023 году с документальной картиной "20 дней в Мариуполе". Об этом говорится в заявлении организации от 28 августа.

"Это бескомпромиссно честное и пронзительное документальное произведение, которое погружает в реальность российско-украинской войны сквозь человеческий опыт — хрупкий, изнурительный и одновременно полный достоинства. Этот украинский фильм должен стать еще более видимым в мире, ведь он говорит от имени тех, кто ежедневно защищает свободу и право на жизнь", — говорится в комитете.

Фильм показывает события украинского контрнаступления на Бахмутском направлении в сентябре 2023 года. В частности, новая лента Чернова освещает работу взвода украинских военных 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые должны преодолеть укрепленный лес для деоккупации села Андреевка. Сейчас ленту уже можно посмотреть в украинских кинотеатрах.

"Это честь для нас представлять Украину в категории "Лучший международный полнометражный фильм" на премии "Оскар". Мы сделаем все возможное, чтобы голоса Украины и украинских военных были слышны. Сейчас это кажется особенно важным, когда с самого утра произошел массированный обстрел Киева. Я получаю новость об отборе, пока снимаю, как тела гражданских достают из-под завалов. И это накладывает еще большую ответственность на нас, документалистов, художников, — говорить с миром, кричать ему о том, что происходит, даже тогда, когда это кажется бесполезным", — отреагировал Мстислав Чернов в день очередного массированного обстрела Киева российскими ракетами и дронами.

Шортлист из 15 фильмов в категории "Лучший международный полнометражный фильм" будет объявлен 16 декабря 2025 года, а 5 номинированных фильмов станут известны позже, 22 января 2026 года. Сама церемония 98-й премии "Оскар" состоится 15 марта 2026 года.

