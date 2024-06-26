Режиссера фильма "20 дней в Мариуполе" пригласили в Американскую киноакадемию

Мстислав Чернов пока не дал официального ответа на приглашение. Однако, если все же режиссер даст согласие, то уже в следующем году он сможет голосовать за номинантов "Оскара"

39-летний харьковский режиссер-документалист, получивший премию оскар за свою документальную ленту "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов получил приглашение в Американскую Академию кинематографических искусств и наук. Об этом сообщается на сайте организации.

Известно, что всего заявки получило 487 человек, которые отличились своими киноработами в 2024 году. Если все возможные участники согласятся, то количество членов киноакадемии возрастет до 10 910 человек. Из них 9 934 человека смогут голосовать в следующем году на 97-й церемонии вручения "Оскара".

В состав критиков пригласили также кинорежиссера Сергея Лозницу, который имеет украинское гражданство, но горячо защищает российскую культуру. В 2022 году его исключили из состава Украинской киноакадемии из-за неоднозначной позиции относительно военного вторжения РФ в Украину. Впрочем, на нынешнем Каннском кинофестивале он представлял свою работу "Вторжение" с брошью в виде украинского флага.

Если Мстислав Чернов подтвердит свое участие, то режиссер уже в следующем году сможет голосовать за лучшие фильмы на "Оскаре".

Напомним, ранее мы писали, режиссер фильма "20 дней в Мариуполе" рассказал, что после "Оскара" ему неоднократно угрожали.